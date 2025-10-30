Έμα Τόμσον: Της προκαλεί εκνευρισμό η Τεχνητή Νοημοσύνη - Παίζει ρόλο η αυθεντικότητα…

Η ηθοποιός και σεναριογράφος Έμα Τόμσον μίλησε για τον εκνευρισμό που της προκαλεί ο πολλαπλασιασμός των προτροπών μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης κατά τη συγγραφή κειμένου.

Η Τόμσον ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Στίβεν Κόλμπερ και εξήγησε ότι συνήθως γράφει χειρόγραφα σενάρια λόγω της πεποίθησής της σε μια «σύνδεση μεταξύ του εγκεφάλου και των χεριών», προτού μεταφέρει το κείμενο στην εφαρμογή επεξεργασίας της Microsoft.

«Συνεχώς στο έγγραφο του Word μου εμφανίζεται το εξής μήνυμα: "Θα θέλατε να το ξαναγράψω αυτό για εσάς;"» σημείωσε η Τόμσον, αναφερόμενη στο σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης «Copilot» του Word. «Και έτσι καταλήγω να λέω απλώς: "Oχι, δεν θέλω να ξαναγράψεις αυτό που μόλις έγραψα!' Μ' ενοχλεί αφόρητα"» πρόσθεσε.

Emma Thompson tells AI to "just f*ck off" and calls it an "intense irritation" as a screenwriter.



"I write long hand on a pad, old script actually, because I believe that there is a connection between the brain and the hand. So it’s very important to me. And then when I’ve… pic.twitter.com/LaCLfueR6q — Variety (@Variety) October 28, 2025

Η Έμα Τόμσον που κέρδισε Όσκαρ για την προσαρμογή του 1996 του μυθιστορήματος «Λογική και Ευαισθησία» διευκρίνισε ότι η σχέση της με την τεχνολογία δεν είναι κάτι καινούργιο και ότι, όταν τελείωνε το συγκεκριμένο σενάριο διαπίστωσε ότι είχε αλλάξει ολόκληρο σε... ιερογλυφικά!

Αμέσως πήγε με τη ρόμπα της στο σπίτι του Στίβεν Φράι και εκείνος πέρασε οκτώ ώρες προσπαθώντας να ανακτήσει το σενάριο και το οποίο βγήκε σε μία μεγάλη πρόταση.

Σε ομιλία της το 2023 σε συνέδριο στο Κέιμπριτζ, η Tόμσον εξέφρασε τη θέση ότι η αυθεντικότητα κατά τη συγγραφή είναι το κλειδί για την αποτελεσματικότητα ενός σεναρίου και τάχθηκε κατά του χαρακτηρισμού της δημιουργικής αφήγησης ως «περιεχομένου».

«Αυτό που είναι αυθεντικό, είτε σου αρέσει είτε όχι», είπε, «θα έχει νόημα για κάποιον». «Βρίσκεις το κοινό σου όντας απόλυτα αυθεντικός. Η προσπάθεια να παραχθεί ένα σενάριο σύμφωνα με συγκεκριμένη φόρμουλα οδήγησε σε ταινίες που προκάλεσαν δυσάρεστα αποτελέσματα. Κάθεσαι και τις παρακολουθείς και αναρωτιέσαι στο τέλος, γιατί νιώθεις σαν να είσαι άρρωστος;» τόνισε.

