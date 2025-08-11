Μαζί με τον γιο της απολαμβάνει «σκαφάτη» τις διακοπές της στο Ιόνιο η Δέσποινα Μοιραράκη.

Η αγαπημένη επιχειρηματίας και παρουσιάστρια ανέβασε φωτογραφίες από την Λευκάδα, στον λογαριασμό της στο Instagram, με λεζάντα «Mother & son! Ήλιος θάλασσα και καλή διάθεση!» και απέσπασε κολακευτικά σχόλια από τους θαυμαστές της για την ανανεωμένη της εμφάνιση (και την καλή της διάθεση).

Η Δέσποινα Μοιραράκη έκανε τις βόλτες της, βούτηξε στις μαγικές παραλίες του νησιού και απόλαυσε το φαγητό στα ταβερνάκια, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης μετά από έναν δύσκολο και απαιτητικό επαγγελματικά χειμώνα, παρέα με τον αγαπημένο της γιο.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: skai.gr

