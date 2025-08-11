Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Δέσποινα Μοιραράκη ανανεωμένη και χαμογελαστή στη Λευκάδα – Δείτε φωτογραφίες 

Η αγαπημένη επιχειρηματίας και παρουσιάστρια ανέβασε φωτογραφίες στο Instagram, με λεζάντα "Mother & son! Ήλιος θάλασσα και καλή διάθεση!"

despoina

Μαζί με τον γιο της απολαμβάνει «σκαφάτη» τις διακοπές της στο Ιόνιο η Δέσποινα Μοιραράκη.

Η αγαπημένη επιχειρηματίας και παρουσιάστρια ανέβασε φωτογραφίες από την Λευκάδα, στον λογαριασμό της στο Instagram, με λεζάντα «Mother & son! Ήλιος θάλασσα και καλή διάθεση!» και απέσπασε κολακευτικά σχόλια από τους θαυμαστές της για την ανανεωμένη της εμφάνιση (και την καλή της διάθεση). 

Η Δέσποινα Μοιραράκη έκανε τις βόλτες της, βούτηξε στις μαγικές παραλίες του νησιού και απόλαυσε το φαγητό στα ταβερνάκια, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης μετά από έναν δύσκολο και απαιτητικό επαγγελματικά χειμώνα, παρέα με τον αγαπημένο της γιο. 

Δείτε φωτογραφίες: 

depsoina

despoina

despoina

despoina

depsoina

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Δέσποινα Μοιραράκη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark