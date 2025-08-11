Λογαριασμός
Σοκ για την Τζένιφερ Λόπεζ σε συναυλία: Τεράστια έντομο ανέβηκε στον λαιμό της, την ώρα που τραγουδούσε - Βίντεο

Η σταρ, ως σωστή επαγγελματίας, μόρφασε αλλά δεν άφησε το έντομο να διακόψει την παράστασή της - Μετά, το έδιωξε ταραγμένη 

λοπεζ

Αυτό που λέμε «μη σου τύχει» έπαθε η JLo (Jennifer Lopez) κατά τη διάρκεια της συναυλίας της χθες στο Αλμάτι του Καζακστάν. Την ώρα που τα έδινε όλα στη σκηνή, ένα τεράστιο έντομο - ακρίδα, γρύλος ή κατσαρίδα -  προσγειώθηκε στον λαιμό της, προκαλώντας της… νευρικότητα (τουλάχιστον).

Η Τζένιφερ Λόπεζ, ως σωστή επαγγελματίας, μόρφασε αλλά δεν άφησε το έντομο να διακόψει την παράστασή της.

Η 56χρονη σταρ χαμογέλασε κάπως νευρικά καθώς το μικρό πλασματάκι ανέβαινε στην μπλούζα της, φτάνοντας στον λαιμό της.

Αφού ολοκλήρωσε το τραγούδι της, η Λόπεζ έδιωξε από πάνω της το έντομο  με μία απότομη κίνηση. 

«Με γαργάλησε!» είπε η Λόπεζ στο πλήθος, που την καταχειροκροτούσε. 
 

Πηγή: skai.gr

