Αυτό που λέμε «μη σου τύχει» έπαθε η JLo (Jennifer Lopez) κατά τη διάρκεια της συναυλίας της χθες στο Αλμάτι του Καζακστάν. Την ώρα που τα έδινε όλα στη σκηνή, ένα τεράστιο έντομο - ακρίδα, γρύλος ή κατσαρίδα - προσγειώθηκε στον λαιμό της, προκαλώντας της… νευρικότητα (τουλάχιστον).

A cricket was seen crawling on Jennifer Lopez at her show tonight. 🦗 pic.twitter.com/HkX9BWoPna August 11, 2025

Η Τζένιφερ Λόπεζ, ως σωστή επαγγελματίας, μόρφασε αλλά δεν άφησε το έντομο να διακόψει την παράστασή της.

Η 56χρονη σταρ χαμογέλασε κάπως νευρικά καθώς το μικρό πλασματάκι ανέβαινε στην μπλούζα της, φτάνοντας στον λαιμό της.

A cricket crawled on Jennifer Lopez during her concert. pic.twitter.com/FvShmbkZdq — Buzzing Pop (@BuzzingPop) August 10, 2025

Αφού ολοκλήρωσε το τραγούδι της, η Λόπεζ έδιωξε από πάνω της το έντομο με μία απότομη κίνηση.

«Με γαργάλησε!» είπε η Λόπεζ στο πλήθος, που την καταχειροκροτούσε.



Πηγή: skai.gr

