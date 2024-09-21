Ο Ozzy Osbourne εθεάθη στο Λος Άντζελες με τη σύζυγό του, Sharon Osbourne. Ο 75χρονος «πρίγκιπας του σκότους» - του οποίου το αγαπημένο Πομεράνιαν (ράτσα σκύλου) πέθανε πρόσφατα – δεν θυμίζει σε τίποτα από τις ένδοξες εποχές του ως τραγουδιστής των Black Sabbath.

Σε φωτογραφίες που δημοσιεύει η «Daily Mail», ο διάσημος καλλιτέχνης δείχνει ιδιαίτερα «εύθραυστος» και καταβεβλημένος. Σε κάποιες φωτογραφίες ο ίδιος κάθεται σε αναπηρικό αμαξίδιο και στη συνέχεια προσπαθεί να σηκωθεί με τη βοήθεια ενός μπαστουνιού για να περπατήσει. Ωστόσο, κι αυτό φαίνεται πως το κάνει με δυσκολία. Η 71χρονη Sharon, ήταν δίπλα του, ενώ και οι δύο συνοδεύονταν από έναν άνδρα που έσπρωχνε το αναπηρικό αμαξίδιο του Ozzy Osbourne.

Ozzy Osbourne looks frail in LA with wife Sharon - after she said his health has delayed their move to England https://t.co/3EqolWCI0a — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 21, 2024

Αυτές οι φωτογραφίες, δυστυχώς, επιβεβαιώνουν όσα είχε αποκαλύψει πρόσφατα το ζευγάρι στο podcast που έχουν. Η υγεία του Ozzy Osbourne έχει επιδεινωθεί και ήταν και αυτός ο λόγος που καθυστέρησαν να μετακομίσουν στην Αγγλία.

Σε ένα ντοκιμαντέρ του ITV, η σύζυγός του είχε πει για τον Ozzy Osbourne: «Απλά, σκέφτομαι τον σύζυγό μου και όπως εσείς, που ήταν πολύ ενεργητικός, του άρεσε να βγαίνει για βόλτες, έκανε ένα δίωρο σόου στη σκηνή κάθε βράδυ, τρέχοντας σαν τρελός. Ξαφνικά, η ζωή σου σταματάει ή τουλάχιστον η ζωή όπως την ήξερες.

Όταν κοιτάζω τον σύζυγό μου, η καρδιά μου ραγίζει γι' αυτόν, λυπάμαι για τον εαυτό μου που τον βλέπω έτσι, αλλά αυτό που περνάει εκείνος είναι χειρότερο. Όταν τον κοιτάζω και δεν το ξέρει, είμαι σαν να κλαίω».

Πηγή: skai.gr

