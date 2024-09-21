Ο Έρικ Ρόμπερτς χρησιμοποίησε τμήμα των απομνημονεύματων του με τίτλο «Runaway Train» για να ζητήσει δημόσια συγγνώμη από την αδερφή του, Τζούλια Ρόμπερτς, για «ανόητη» παρατήρηση που έκανε στο παρελθόν. Ο ηθοποιός, ο οποίος είχε μια δύσκολη σχέση με την αδερφή του, Τζούλια Ρόμπερτς για αρκετά χρόνια αφού αποξενώθηκε από εκείνη το 2005, βρέθηκε σε πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα το 2018 όταν δήλωσε στο Vanity Fair: «Αν δεν ήμουν εγώ, εκεί δεν θα ήταν η Τζούλια Ρόμπερτς».

Ο Ρόμπερτς καυχήθηκε παρ’ όλο που η φήμη της πρωταγωνίστριας της ταινίας «Pretty Woman» ξεπέρασε τη δική του, υποστηρίζοντας ότι ήταν αυτός που πήγε στο πρακτορείο ταλέντων της Νέας Υόρκης Γουίλιαμ Μόρις το 1985 και ρώτησε: «Ποιος από εσάς θα υπογράψει συμβόλαιο με την αδερφή μου Τζούλια;».

«Και είμαι τόσο περήφανος που όλοι ξέρουν ότι ήμουν πρώτος. Ήμουν ο πρώτος που κέρδισα υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα και Όσκαρ, οπότε είμαι περήφανος γι' αυτό», ανέφερε στη συνέντευξή του.

Έξι χρόνια αργότερα, ο Ρόμπερτς επανήλθε στην τολμηρή δήλωσή του, γράφοντας στα απομνημονεύματά του: «Ελπίζω ότι η Τζούλια θα δεχτεί αυτή τη δημόσια συγγνώμη. Ήταν ανόητο που το είπα».

Γεννημένος ως ο μεγαλύτερος από τέσσερα αδέλφια, ο Ρόμπερτς αποκαλύπτει στο βιβλίο πώς η πολυετής εξάρτησή του στα ναρκωτικά κατέστρεψε τη σχέση του με τις μικρότερες αδερφές του, την Τζούλια Ρόμπερτς, ηθοποιό, τη Λίζα Ρόμπερτς Γκίλαν, καμαριέρα στο Μανχάταν και την ετεροθαλή αδερφή του Νάνσι Μότες, η οποία πέθανε το 2014.

«Δεν θα με εξέπληττε αν υπέφεραν από μετατραυματικό στρες από τότε που ήταν επικίνδυνο να βρίσκονται κοντά μου» εκτιμά ο Ρόμπερτς. «Η Λίζα και η Τζούλια χρειάζονταν αγάπη και προστασία – αντίθετα είχαν φόβο και αβεβαιότητα» αναφέρει.

«Φυσικά, η μεγαλύτερη συνέπεια της χρήσης ναρκωτικών ήταν ότι έχασα την Έμμα» προσθέτει αναφερόμενος στην απώλεια της επιμέλειας της κόρης του, της σταρ του American Horror Story, Έμα Ρόμπερτς, καρπό της σχέσης του με την πρώην του σύζυγο Κέλι Κάνινγκχαμ.

