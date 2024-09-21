Κατάθλιψη: Τα πρώιμα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοείς

Η θλίψη είναι μια φυσιολογική αντίδραση σε δύσκολες καταστάσεις, αλλά η κατάθλιψη είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ενώ η λύπη συνήθως υποχωρεί με το χρόνο, η κατάθλιψη μπορεί να επηρεάσει βαθιά την καθημερινότητά σου.

Τι είναι η κατάθλιψη;

Η κατάθλιψη είναι μια σοβαρή ψυχική διαταραχή που επηρεάζει τη διάθεση, την ενέργεια και την ικανότητά σου να απολαμβάνεις τη ζωή. Παρά την κοινότητά της, η κατάθλιψη δεν είναι απλώς αποτέλεσμα αδυναμίας ή έλλειψης θετικής σκέψης. Ο συνδυασμός γενετικών, βιολογικών, περιβαλλοντικών και ψυχολογικών παραγόντων παίζει ρόλο στην εμφάνιση της κατάθλιψης.

Πηγή: womenonly.gr

