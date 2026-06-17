G7: «Ιστορική ευκαιρία» η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Οι ηγέτες της G7 χαιρέτισαν την ανακοίνωση συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ως «ανακάλυψη» και «ευκαιρία» για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Οι ηγέτες δήλωσαν ότι υποστηρίζουν τη συμφωνία και «είναι έτοιμοι να συμβάλουν στην εφαρμογή της».

Ζήτησαν διέλευση από το Στενό του Ορμούζ χωρίς «περιορισμούς ή διόδια» και δήλωσαν ότι υποστηρίζουν σθεναρά μια «ισχυρή και ολοκληρωμένη διπλωματική συμφωνία που θα τη συνοδεύει» για να «φέρει ειρήνη και ασφάλεια για όλους στην περιοχή».

Σχετικά με τον Λίβανο, οι ηγέτες της G7 εξέφρασαν την υποστήριξή τους για «άμεση ισχυρή κατάπαυση του πυρός» και για τις προσπάθειες του λιβανέζικου κράτους να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ.

Όσον αφορά στην Παλαιστίνη, δεσμεύτηκαν να «επιταχύνουν τις ανθρωπιστικές προσπάθειες και τις προσπάθειες ανοικοδόμησης στη Γάζα καθώς και την ταχεία εφαρμογή των σχετικών πολιτικών και μέτρων ασφαλείας», ενώ παράλληλα ζήτησαν τον τερματισμό της «βίας στη Δυτική Όχθη».

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Πηγή: skai.gr

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