Η Nτέμι Μουρ κατάφερε να καθηλώσει τα βλέμματα στο Met Gala 2025, κάνοντας μια τολμηρή και αξέχαστη εμφάνιση. Η ηθοποιός επέλεξε ένα εντυπωσιακό γλυπτό φόρεμα με ρίγες, το οποίο συνδύαζε άψογα το δραματικό στοιχείο με έναν ευφυή σχεδιασμό, ενώ παράλληλα παρέμεινε πιστή στο φετινό θέμα της εκδήλωσης.

Στην πέμπτη εμφάνισή της στην εμβληματική εκδήλωση για τη μόδα η διάσημη πρωταγωνίστρια και παραγωγός αγκάλιασε το φετινό θέμα, «Tailored for You», με μια ασπρόμαυρη πρωτοποριακή δημιουργία του σχεδιαστή Thom Browne.

Σημειώνεται ότι το Met Gala 2025 που πραγματοποιήθηκε στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στη Νέα Υόρκη, είναι μία φιλανθρωπική εκδήλωση για το Ινστιτούτο Κοστουμιών του Mουσείου και σηματοδοτεί τα εγκαίνια της ανοιξιάτικης έκθεσής του, «Superfine: Tailoring Black Style».

Η εμφάνιση της ηθοποιού ξεχώρισε ανάμεσα στις πιο θεατρικές επιλογές της βραδιάς. Η δημιουργία, με κεντημένες στο χέρι περισσότερες από 1,4 εκατομμύρια παγιέτες, σύμφωνα με τη «Vogue», διέθετε άψογη ραπτική, κάθετες λευκές ρίγες και μια υψηλής αισθητικής δομική γραμμή που θύμιζε μια υπερμεγέθη γραβάτα.

«Η ραπτική δεν αφορά μόνο τη δομή, αλλά και την ταυτότητα», δήλωσε η Nτέμι Μουρ, κατά τη διάρκεια της κορυφαίας εκδήλωσης. «Αυτό το σύνολο με έκανε να νιώσω δυνατή, περιπετειώδης και λίγο επαναστάτρια, όλα όσα πιστεύω ότι πρέπει να αντιπροσωπεύει η μόδα», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με το «People», xρειάστηκαν περισσότερες από 7.600 ώρες για να ολοκληρωθεί. Λίγες ώρες νωρίτερα σε ανάρτησή του στο Instagram ο στυλίστας Μπραντ Γκορέσκι μοιράστηκε ένα μικρό κλιπ με την ηθοποιό να παρουσιάζει τη δημιουργία επιβεβαιώνοντας στη λεζάντα ότι: «Ναι, είναι γραβάτα».

Πηγή: skai.gr

