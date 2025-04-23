Demi Moore: Ανακηρύχθηκε το πιο όμορφο πρόσωπο από το περιοδικό «People»

Για την Ντέμι Μουρ η βραδιά των Όσκαρ δεν είχε το παραμυθένιο τέλος που πολλοί θα περίμεναν. Θεωρούνταν το φαβορί για να κερδίσει το βραβείο καλύτερης ηθοποιού για την ταινία «The Substance», αλλά δεν τα κατάφερε.

Ωστόσο, η ίδια υποδέχτηκε το επόμενο πρωί με ηρεμία και πιτζάμες. «Νομίζω ότι τις φορούσα όλη μέρα», λέει γελώντας στο «People». Στα 62 της χρόνια, η Moore έχει κερδίσει την ανθεκτικότητά της, την οποία αντλεί από μια ζωή γεμάτη από δοκιμασίες και θριάμβους. Από μια ταραγμένη παιδική ηλικία και συζυγικά σκαμπανεβάσματα μέχρι πρωτοποριακούς ρόλους και τη χαρά του να είναι μητέρα των τριών κοριτσιών της, της Rumer, της Scout και της Tallulah, τις οποίες μοιράζεται με τον πρώην σύζυγό της, Bruce Willis.

«Ο τοκετός είναι μια από τις μοναδικές φορές που μπορείς να ξέρεις 100% ότι ο πόνος σου φέρνει ένα δώρο», λέει. «Και όταν μπορείς να το εφαρμόσεις αυτό και σε άλλα πράγματα, αρχίζεις να βλέπεις ότι αυτή είναι η αλήθεια όλων των πραγμάτων που είναι δύσκολα».

Με την ταινία «The Substance», η Moore μας θύμισε πόσο καλή ηθοποιός είναι και μας έδειξε την απαράμιλλη ικανότητά της να διαμορφώνει τις αφηγήσεις του Χόλιγουντ γύρω από τη δύναμη και την ομορφιά.

Οι διακρίσεις -συμπεριλαμβανομένων των πρώτων της βραβείων Χρυσή Σφαίρα και Screen Actors Guild- έδωσαν στην ηθοποιό, η οποία τώρα γυρίζει τη 2η σεζόν της επιτυχημένης σειράς «Landman» της Paramount+, μια τρομερή δύναμη και σιγουριά για τον εαυτό της.

«Έχω μεγαλύτερη εκτίμηση για όλα όσα πέρασε το σώμα μου και με έφεραν στο τώρα», λέει για την ηλικία της. «Αυτό δεν σημαίνει ότι μερικές φορές κοιτάζομαι στον καθρέφτη και δεν σκέφτομαι: ‘’Ω, Θεέ μου, φαίνομαι γριά’’. Το κάνω, αλλά μπορώ να αποδεχτώ ότι αυτό είναι το σημείο στο οποίο βρίσκομαι σήμερα και ξέρω ότι η διαφορά σήμερα είναι ότι δεν καθορίζει την αξία μου ή το ποια είμαι», αναφέρει με αφοπλιστική ειλικρίνεια.



Στο ερώτημα πώς η ίδια ορίζει την ομορφιά σε αυτό το στάδιο της ζωής της, η ίδια σημειώνει: «Μπορείτε να κοιτάξετε ένα λουλούδι και να δείτε την ομορφιά του. Σε ανθρώπινο επίπεδο, θεωρώ ότι είναι η αυθεντικότητα και η θετικότητα. Η ομορφιά πηγάζει από την άνεση να είσαι ακριβώς αυτός που είσαι».

Όσον αφορά στο γιατί η ταινία «The Substance» είχε απήχηση σε τόσους πολλούς ανθρώπους, η Μουρ ανέφερε: «Νομίζω ότι υπάρχει μια πτυχή που όλοι έχουμε βιώσει, η οποία είναι η σύγκριση και η απελπισία. Και δεν αφορά απαραίτητα μόνο τα εξωτερικά μας χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι αυτό που ήταν τόσο σχετικό είναι η βία που μπορούμε να ασκήσουμε στον εαυτό μας».

Η ηθοποιός μίλησε και για τον αλκοολισμό της μητέρας της, ο οποίος παραδέχτηκε ότι ήταν καταστροφικός για τη σχέση τους. «Για πολλά, πολλά χρόνια αυτό είχε να κάνει με το να μην θέλω τα παιδιά μου να βιώσουν ποτέ ορισμένα πράγματα που βίωσα εγώ. Μου δημιούργησε μια πραγματική ώθηση να θέλω να αναζητώ ευκαιρίες για να μεταμορφωθώ και να γίνω η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Μια από τις όμορφες αποκαλύψεις ήταν: Πώς θα μπορούσα να περιμένω από τα παιδιά μου να με συμπονούν, αν εγώ δεν είχα συμπόνια για την ίδια μου τη μητέρα;».

Και πρόσθεσε: «Υπάρχουν πολλά που έχω μάθει και κάποια που θα ήθελα να είχα καταλάβει νωρίτερα, αλλά επίσης εμπιστεύομαι ότι όλα συμβαίνουν στην κατάλληλη στιγμή».

Η Ντέμι Μουρ συνεχίζει να παραμένει προσγειωμένη στα πράγματα που έχουν τη μεγαλύτερη αξία για την ίδια: να αποτελεί ένα σύστημα υποστήριξης για τον πρώην σύζυγό της, Μπρους Γουίλις, καθώς συνεχίζει να παλεύει με την άνοια και να βρίσκεται πάντα δίπλα στα παιδιά της.

«Ανεξάρτητα από το ποια ήταν η σχέση, έχουμε διατηρήσει μια οικογένεια με διάφορες μορφές», είπε η ηθοποιός. «Χωρίς να αγαπάς τον εαυτό σου, δεν μπορείς να ζήσεις αληθινά την αγάπη με έναν άλλον», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

