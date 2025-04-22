Νίκος Ευαγγελάτος - Τατιάνα Στεφανίδου: Λίγο κρασί, λίγο ψάρι και με την παρέα τους στην Πάρο

Στην Ελλάδα έμειναν ο Νίκος Ευαγγελάτος και η Τατιάνα Στεφανίδου που μάλλον προτίμησαν να πάρουν το ευμεγέθες σκάφος τους και να αποδράσουν για λίγο στα ελληνικά νησιά.

Διαβάστε ακόμα : Bruno Cerella: Έκανε το πρώτο βήμα για να γίνει Έλληνας (στα φερσίματα)! Μαντεύεις ποιο είναι αυτό;

Η κάμερα του Πέτρου Νάζου τους τσάκωσε στην Πάρο, να γευματίζουν μαζί με φίλους στο Barbarossa στη Νάουσα, το οποίο φημίζεται για τα ψαρικά του.

Ντυμένοι... Αθηναίοι, πέρασαν χαλαρές στιγμές μακριά από τις υποχρεώσεις ενώ γύρω τους ο κόσμος ήταν πολύς καθώς γινόταν το αδιαχώρητο στο συγκεκριμένο μαγαζί.

Την ίδια στιγμή πάντως στην Αθήνα οι φήμες δίνουν και παίρνουν για την τηλεοπτική επιστροφή της Τατιάνας Στεφανίδου και μάλιστα στον ΑΝΤ1 παρότι η Τίνα Μεσσαροπούλου το διέψευσε.

Όσο για τον Νίκο Ευαγγελάτο, οι φήμες ότι το δημοφιλές ειδησεογραφικό site του πωλείται στον όμιλο της Alter Ego φουντώνουν...

