Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ φαίνεται πως είναι ένα ζευγάρι που συμβιώνει αρμονικά. Δύο χρόνια αφότου το ζευγάρι αποκάλυψε στο "CBS Mornings" ότι δεν μαλώνουν ποτέ, αυτό, όπως ανέφερε σε νέες δηλώσεις του ο ηθοποιός, εξακολουθεί να ισχύει.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ βρέθηκε στη συγκεκριμένη εκπομπή αυτή την εβδομάδα για να προωθήσει το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ και ρωτήθηκε σχετικά με το ότι αυτός και η σύζυγός του τα πάνε τόσο καλά.

«Ακόμα δεν έχουμε τσακωθεί», είπε ο Κλούνεϊ. «Προσπαθούμε να βρούμε κάτι για να τσακωθούμε», πρόσθεσε ο ίδιος, σύμφωνα με το CNN.

Υπενθυμίζεται πως οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2014 στη Βενετία και τρία χρόνια αργότερα, απέκτησαν δίδυμα, την Έλλα και τον Αλέξανδρο.

Ο ίδιος μάλιστα επαίνεσε τη σύζυγό του κατά την πρωινή του εμφάνιση τη Δευτέρα. «Αισθάνομαι τόσο τυχερός που γνώρισα αυτή την απίστευτη γυναίκα και νιώθω σαν να πέτυχα το τζακ ποτ», είπε ο Τζορτζ Κλούνεϊ. «Δεν υπάρχει μέρα που να μην πιστεύω ότι είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο», υπογράμμισε ο γνωστός ηθοποιός.

Πηγή: skai.gr

