Ο σκηνοθέτης και καπνιστής David Lynch αποκάλυψε ότι άρχισε να καπνίζει σε ηλικία οκτώ ετών και τώρα χρειάζεται οξυγόνο ακόμα και για να περπατήσει μικρές αποστάσεις. Τον Αύγουστο, ο σκηνοθέτης του «Twin Peaks» διαγνώστηκε με εμφύσημα, μια χρόνια πάθηση των πνευμόνων που προκαλεί δύσπνοια.

Το εμφύσημα είναι μια μορφή χρόνιας πνευμονικής νόσου. Βλάπτει τους μικρούς αεραγωγούς (κυψελίδες) στους πνεύμονες και καταστρέφει τον πνευμονικό ιστό, καθιστώντας δύσκολη την αναπνοή. Σε μια σύντομη δήλωση στο X -εκείνη την εποχή- έγραψε: «Μου άρεσε πολύ το κάπνισμα, αλλά υπάρχει ένα τίμημα για αυτή την απόλαυση και το τίμημα για μένα είναι το εμφύσημα».

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό «People», ο Lynch αποκάλυψε ότι πλέον χρειάζεται συμπληρωματικό οξυγόνο για τις περισσότερες δραστηριότητες: «Δυσκολεύομαι να περπατήσω σε ένα δωμάτιο. Είναι σαν να περπατάς με μια πλαστική σακούλα γύρω από το κεφάλι σου. Κόψτε το κάπνισμα».

Ο διάσημος σκηνοθέτης παραδέχτηκε ότι το κάπνισμα ήταν ένα κομμάτι του εαυτού του. Ακόμη και όταν το κάπνισμα έγινε μέρος της δημόσιας εικόνας του, που αποτυπώθηκε σε πορτρέτα και συνεντεύξεις τους στα ΜΜΕ, ο ίδιος μετέφερε τον έρωτά του με τον καπνό και στη μεγάλη οθόνη με χαρακτήρες στο «Twin Peaks» και ταινίες όπως το «Blue Velvet» και το «Mulholland Drive».

Ακόμη και αφού διαγνώστηκε με εμφύσημα το 2020, δεν έκοψε τη συνήθεια για άλλα δύο χρόνια. «Είδα τη γραφή στον τοίχο και έλεγε: ‘’Θα πεθάνεις σε μια εβδομάδα αν δεν σταματήσεις’’», είπε ο Λιντς στη συνέντευξή του. «Η παραίτηση ήταν η μόνη μου επιλογή», πρόσθεσε. Τέλος, ο David Lynch παραδέχεται ότι το τίμημα που πλήρωσε για το κάπνισμα είναι μεγάλο, ωστόσο λέει ότι δεν το μετανιώνει, αλλά ήθελε οι άλλοι να μάθουν από την εμπειρία του.



