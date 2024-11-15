Nicole Kidman: Κατηγορεί τον Martin Scorsese ότι κάνει ταινίες μόνο για άνδρες

Η Νικόλ Κίντμαν έχει συνεργαστεί με πολλούς κορυφαίους σκηνοθέτες κατά τη διάρκεια της καριέρας της στην κινηματογραφική βιομηχανία. Σε συνέντευξή της στο «Vanity Fair», η βραβευμένη με Όσκαρ σταρ αποκάλυψε ότι πάντα ήθελε να συνεργαστεί με τον θρυλικό σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορτσέζε.

Ωστόσο, η 57χρονη ηθοποιός έκανε ένα ιδιαίτερα αιχμηρό σχόλιο για τον δημιουργό του «Goodfellas», λέγοντας ότι ο Σκορτσέζε έχει μια ιδιαίτερη προτίμηση στο casting ανδρών πρωταγωνιστών.

«Πάντα έλεγα ότι θέλω να δουλέψω με τον Σκορτσέζε, αν κάνει μια ταινία με γυναίκες», δήλωσε η ηθοποιός. Και είναι αλήθεια ότι ο Scorsese προτιμά για τις ταινίες του άνδρες πρωταγωνιστές όπως τους Leonardo DiCaprio, Robert De Niro και Daniel Day-Lewis.

Η Κίντμαν δεν είναι η πρώτη βραβευμένη ηθοποιός που κάνει τη συγκεκριμένη επισήμανση. Το ίδιο είχε πει και η Μέριλ Στριπ σε συνέντευξή της το 2011. «Θα ήθελα ο Μάρτιν Σκορτσέζε να ενδιαφέρεται για έναν γυναικείο χαρακτήρα μια στο τόσο, αλλά δεν ξέρω αν θα ζήσω τόσο πολύ», είχε σχολιάσει η διάσημη ηθοποιός.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.