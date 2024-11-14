Louboutin: Υπάλληλος έκλεψε 1.400 προϊόντα του Οίκου Μόδας

Πρωτοφανές ριφιφί με... αέρα γαλλικής φινέτσας σημειώθηκε στο Παρίσι όπου 30χρονη υπάλληλος του οίκου Louboutin (Ναι μιλάμε για τον οίκο που λάνσαρε «την απόλυτη μαύρη γόβα» με κόκκινη σόλα) κατηγορείται για οργανωμένη κλοπή πολυτελών ειδών του, αξίας περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.

Σύμφωνα με το BFMTV και την Le Parisien, η υπάλληλος κατηγορείται για οργανωμένη κλοπή περίπου 1.400 προϊόντων μεταξύ του 2022 μέχρι το 2024.

Ο οίκος μόδας Louboutin υπολογίζει την κλοπή πάνω από 1.400 προϊόντων και συγκεκριμένα, 719 ζευγαριών παπουτσιών με τη χαρακτηριστική κόκκινη σόλα και 700 άλλα δερμάτινα είδη, συνολικής αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Le Parisien, επικαλούμενη πηγές, η πρώην υπάλληλος, η οποία εμμένει στο να αρνείται την ενοχή της, αλλά παράλληλα δηλώνει πως η κλοπή προϊόντων από τον διάσημο οίκο είναι... προσφιλής τακτική για τους υπαλλήλους του, εργαζόταν στη διαχείριση αποθεμάτων για λογαριασμό της πολυτελούς φίρμας, έχει λευκό ποινικό μητρώο και στο παρελθόν είχε εργαστεί και στον Dior.

Η έρευνα παρόλα αυτά, έδειξε την ύπαρξη ενός δικτύου παράνομης μεταπώλησης παπουτσιών και δερμάτων πολυτελείας που ανήκουν στην εταιρεία Louboutin, στις ΗΠΑ

Παράλληλα, έπειτα από το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών της και μετά από ελέγχους των τηλεφωνικών της κλήσεων, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι της όπου ανακαλύφθηκαν 92 είδη πολυτελείας από Dior και Louboutin, συνολικής αξίας περίπου 145.000 ευρώ.

Η κατηγορούμενη ενοχοποιήθηκε έπειτα από έρευνες σε ομάδες στο Facebook όταν και άλλος υπάλληλος του οίκου, τον Σεπτέμβριο του 2023, ανακάλυψε δύο σελίδες στο Facebook σχετικές με πώληση προϊόντων από τη νέα, τότε, συλλογή της εταιρείας, με την επωνυμία «Marvel», σειρά η οποία ωστόσο δεν είχε ακόμη προωθηθεί στην αγορά.

Αξίζει να αναφερθεί πως εκτός των άλλων απαγορεύεται πλέον να εργάζεται σε εταιρείες μόδας και σε οίκους με είδη πολυτελείας.

Πηγή: skai.gr

