Αγόρασε ρολόι του Τζον Λένον κι εν τέλει ήταν κλεμμένο

Ένα σπάνιο ρολόι που χάρισε στον Τζον Λένον η σύζυγός του Γιόκο Όνο, το οποίο εκλάπη μετά τον θάνατο του θρυλικού Beatle, δεν ανήκει σε έναν Ιταλό που το αγόρασε από έναν οίκο δημοπρασιών χρόνια αργότερα, αποφάσισε σήμερα ελβετικό δικαστήριο, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή του ρολογιού στην Όνο.

Το ρολόι Patek Philippe, με εκτιμώμενη αξία 4 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (4,51 εκατομμύρια δολάρια), ήταν δώρο για τα 40ά γενέθλια του Λένον από τη Γιαπωνέζα καλλιτέχνη Όνο το 1980, μόλις δύο μήνες πριν από τη δολοφονία του ιδρυτικού μέλους των Beatles στη Νέα Υόρκη.

Το ρολόι φέρει την αφιέρωση "(JUST LIKE) STARTING OVER LOVE YOKO 10·9·1980 N.Y.C", στο πίσω μέρος της όψης του ρολογιού από χρυσό 18 καρατίων, αφιέρωση που προέρχεται από στίχο τραγουδιού που συνέθεσαν μαζί, υπογραμμίζει ανακοίνωση του δικαστηρίου.

Η απόφαση της έφεσης που κοινοποιήθηκε σε δημοσιογράφους από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο σήμερα επικυρώνει δύο προηγούμενες αποφάσεις δικαστηρίων της Γενεύης το 2022 και το 2023. Η απόφαση βάζει τέλος σε μια πολυετή δικαστική διαμάχη μεταξύ της Όνο και ενός Ιταλού που ζει στην Κίνα, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι το ρολόι του ανήκει και ήταν αυτός που είχε καταθέσει έφεση στην παρούσα υπόθεση.

Όπως όλα τα ονόματα των εμπλεκόμενων μερών, το όνομα του Ιταλού αναφέρεται σε κωδικοποιημένη μορφή στα ελβετικά νομικά έγγραφα.

Δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι το ρολόι άλλαξε χέρια και χώρες πολλές φορές αφού το πήρε ο Τούρκος σοφέρ της Όνο το 2006. Αυτός ισχυρίστηκε ότι είχε τη συγκατάθεση της Όνο να πάρει το ρολόι.

Μόλις βρέθηκε στην Τουρκία, το ρολόι άλλαξε ξανά χέρια το 2010 προτού πουληθεί σε έναν γερμανικό οίκο δημοπρασιών, που το πούλησε στον Ιταλό.

Η Όνο ανακάλυψε ότι το ρολόι είχε κλαπεί μόλις το 2014, όταν μια εταιρεία με έδρα τη Γενεύη στην οποία απευθύνθηκε ο Ιταλός για να εκτιμήσει την αξία του, ενημέρωσε τον δικηγόρο της συζύγου του Λένον.

Το ρολόι φυλάσσεται επί του παρόντος στη Γενεύη από τον δικηγόρο του Ιταλού, σύμφωνα με τα ελβετικά δικαστικά έγγραφα, και δεν ήταν αμέσως σαφές πότε ή αν θα επιστραφεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

