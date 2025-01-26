Προτάσεις γάμου για ...Όσκαρ - Το ζευγάρι που «μεταμορφώνει» το πολυπόθητο «ναι»

Σε θεατρική παράσταση, σε λεωφορείο, στο νέο μετρό Θεσσαλονίκης, εναέρια, υποβρύχια και επίγεια -ή και εντελώς κινηματογραφικά, με στημένο σενάριο τροχαίου που ο δήθεν τραυματισμένος σηκώνεται και αναφωνεί «με παντρεύεσαι;»- οι προτάσεις γάμου έχουν περάσει πλέον ...σε άλλο επίπεδο. Σε βαθμό, μάλιστα, που το σκηνικό με το μονόπετρο στη σαμπάνια μοιάζει πολύ συνηθισμένο.

Η φαντασία σε κάποιες περιπτώσεις ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αλλά δεν έχουν όλοι τη δυνατότητα να σκεφτούν -κι ακόμη περισσότερο να υλοποιήσουν μια τέτοια έκπληξη, ούτε να φτιάξουν την κατάλληλη ατμόσφαιρα. Αυτό σκέφτηκε ένα ζευγάρι από τη Θεσσαλονίκη, η Σουζάνα και ο Αλέξης, που ανέλαβαν δράση δίνοντας επιλογές στους μελλόνυμφους. Δημιούργησαν μια πλατφόρμα, μέσω της οποίας αναλαμβάνουν όλο το σκηνικό μιας πρότασης για όλα τα γούστα και βαλάντια, ενώ τα σχετικά βίντεο στο TikTok κάνουν εντύπωση και έχουν χιλιάδες προβολές.

«Είναι μια σημαντική στιγμή αυτή του "με παντρεύεσαι;" και για κάποιους είναι το ίδιο σημαντική με τον γάμο. Το πολυπόθητο "ναι" είναι στόχος και η παρακαταθήκη όμορφων αναμνήσεων. Εκεί βάζουμε το λιθαράκι μας για να γραφτεί στην ιστορία του ζευγαριού η στιγμή», εξηγεί η Σουζάνα Πογκοσιάν, μιλώντας στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, και ο σύζυγός της συμπληρώνει ότι η κάθε πρόταση γάμου είναι ξεχωριστή, όμως είναι γεμάτες με συναισθήματα και μοναδικές στιγμές που στόχος είναι το ζευγάρι να θυμάται για πάντα.

«Η ιδέα να ξεκινήσουμε αυτή την επιχείρηση γεννήθηκε μέσα από μια προσωπική εμπειρία. Όταν ήρθε η ώρα να κάνω πρόταση γάμου στη σύντροφό μου, έψαχνα κάποιον που θα μπορούσε να με βοηθήσει να δημιουργήσω κάτι ξεχωριστό. Δυστυχώς, δεν βρήκα κανέναν και κατέληξα να κάνω κάτι απλό, με λίγα κεριά και διακοσμητικά γράμματα. Η πρόταση έγινε μετά από μια βόλτα σε καραβάκι, μπροστά στον Λευκό Πύργο. Ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή, αλλά μας έμεινε η απορία: γιατί να μην υπάρχει μια υπηρεσία που να κάνει αυτές τις στιγμές ακόμα πιο ιδιαίτερες;» σημειώνει ο Αλέξης Μπουσάι.

Η απόφαση να ασχοληθούν πιο ζεστά και επαγγελματικά δεν άργησε να έρθει. Αποφάσισαν να το δοκιμάσουν τον Απρίλιο του 2024 χωρίς πολλές γνώσεις και ξεκίνησαν ανεβάζοντας τις πρώτες τους δημιουργίες στα social media. Με τις φρέσκες και πρωτότυπες ιδέες τους προσέλκυσαν το ενδιαφέρον ακόμα και από το εξωτερικό, με τον πρώτο τους πελάτη, μάλιστα, να είναι ένας κύριος από την Αμερική.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Ο κύριος αυτός επικοινώνησε μαζί μας μέσω social media και μας ενημέρωσε ότι ήρθε με τη σύντροφό του από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να περάσουν μια εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Ήταν influencer που ταξίδευε σε διάφορες χώρες και είχε αποφασίσει πως η Ελλάδα ήταν το ιδανικό μέρος για να κάνει την πρόταση γάμου στην κοπέλα του. Επιλέξαμε να διοργανώσουμε το ρομαντικό σκηνικό δίπλα στα Κάστρα, με φόντο την υπέροχη θέα της πόλης», περιγράφει η Σουζάνα.

Σήμερα, η Σουζάνα και ο Αλέξης σχεδιάζουν προτάσεις γάμου που ταιριάζουν απόλυτα σε κάθε ζευγάρι. Κάποιοι προτιμούν απλές και διακριτικές προτάσεις, ενώ άλλοι ζητούν μεγαλοπρεπή σκηνικά, γιατί όπως συχνά τους λένε οι ερωτευμένοι: «Μια φορά στη ζωή μας το κάνουμε». Στα πακέτα των προτάσεων περιλαμβάνεται φωτογράφος, drone για εντυπωσιακές λήψεις και βιολί για ζωντανή μουσική. Εννοείται πως υπάρχουν εκδοχές για όλα τα γούστα και όλα τα βαλάντια: από το πιο απλό σκηνικό βίντεο με τον γαμπρό στα γόνατα μέχρι και …υπερπαραγωγή. Όπως λένε, μάλιστα, αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που θέλουν να έχουν μια πρόταση γάμου λίγο πιο κινηματογραφική. Επιστρατεύονται φίλοι, συγγενείς και σε κάποιες περιπτώσεις η πρόταση γάμου καταλήγει σε μικρό πάρτι με το που έρχεται η καταφατική απάντηση. «Αυτός είναι και ο λόγος που αγαπάμε τόσο πολύ τη δουλειά μας, γιατί νιώθουμε πως βοηθάμε τα ζευγάρια να ζήσουν την τέλεια πρόταση γάμου, όπως ακριβώς την έχουν ονειρευτεί, χαιρόμαστε με τη χαρά τους και είναι στόχος μας να σπάσουμε ρεκόρ στα "ναι, σε παντρεύομαι"», σημειώνει ο Αλέξης.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Θες να γίνεις γυναίκα μου;» με ροδοπέταλα στο απάτητο χιόνι

Η τελευταία πρόταση γάμου που διοργάνωσαν έγινε στο Σέλι. Με το χιόνι να δημιουργεί έναν υπέροχο καμβά και την ατμόσφαιρα να είναι γεμάτη ρομαντισμό και μαγεία, το βίντεο έχει ήδη μεγάλη απήχηση στο TikTok. Η στιγμή αποτυπώθηκε με μοναδικό τρόπο, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και ενθουσιάζοντας το κοινό με την ομορφιά του τοπίου και όχι μόνο. «Σέλι, χιόνι στα πενήντα εκατοστά, τσουχτερό κρύο στο χιονοδρομικό, και κάπου εκεί το κλίμα θερμαίνει το συναίσθημα... Κόκκινα ροδοπέταλα στο λευκό χαλί του χιονιού και ο υποψήφιος γαμπρός, με τα χιονοπέδιλα, σκύβει σχεδόν ακροβατικά για να ζητήσει σε γάμο την εκλεκτή της καρδιάς του. Με φόντο τα κατάλευκα βουνά και την παγωμένη ατμόσφαιρα να γεμίζει από αγάπη και δάκρυα χαράς, η πρόταση γίνεται μια στιγμή που δύσκολα θα ξεχαστεί: Ένα παραμύθι γραμμένο στις πλαγιές του χιονισμένου Σελίου», περιγράφει ο Αλέξης.

Όσο για τον ίδιο τον δημιουργό των προτάσεων γάμου, απαντώντας στο τι θα διοργάνωνε, αν έκανε πρόταση στη γυναίκα του σήμερα, που έχει και την εμπειρία και έχει κάνει δεκάδες προτάσεις για άλλους, απάντησε: «Θα διάλεγα μια εμπειρία γεμάτη δράση και ρομαντισμό. Θα κανόνιζα μια βόλτα με ελικόπτερο πάνω από τη Θεσσαλονίκη, με εκείνη να μην υποψιάζεται τίποτα. Στην προσγείωση, σε μια ειδικά διακοσμημένη τοποθεσία, φωτεινά γράμματα "Marry Me", κεριά και ροδοπέταλα θα δημιουργούσαν το τέλειο σκηνικό. Με το ελικόπτερο να περιμένει πίσω μας, θα γονάτιζα για τη μεγάλη ερώτηση». «Και φυσικά θα έλεγα ξανά ΝΑΙ», συμπληρώνει η σύζυγος, ακούγοντας την ιδέα του αγαπημένου της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.