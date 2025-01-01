Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ υποδέχτηκαν τη νέα χρονιά ρομαντικά. Ο πρώην ποδοσφαιριστής δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες που απεικονίζουν τόσο τη δική του προσωπική ζωή όσο και τις επαγγελματικές του δραστηριότητες.

Σε μια από τις εικόνες, ο ίδιος φιλά τη Βικτόρια, τη σύζυγό του επί 26 χρόνια. Ανάμεσα στις αναρτήσεις υπήρχαν οικογενειακές φωτογραφίες με τα τέσσερα παιδιά τους, τον Μπρούκλιν, τον Ρόμεο, τον Κρουζ και τη Χάρπερ, αποδεικνύοντας τη στενή τους σχέση. Ο David Beckham ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για την αξέχαστη χρονιά και ευχήθηκε υγεία και ευτυχία για το νέο έτος, κλείνοντας με την προσωπική του υπογραφή.

Επιπλέον, ο Ντέιβιντ μοιράστηκε στιγμιότυπα από την επιτυχημένη καριέρα του, όπως η διάκρισή του με Emmy για το ντοκιμαντέρ «Beckham», που κυκλοφόρησε το 2023, καθώς και εικόνες από τη δραστηριότητά του με την Inter Miami και το ανθρωπιστικό του έργο μέσω της Unicef.

Πηγή: skai.gr

