Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Ξεκινά η εβδομάδα που δίνει τη σκυτάλη του χρόνου στον Φεβρουάριο. Τα εξωτερικά γεγονότα σας επηρεάζουν και η σύνοδος Ερμή – Πλούτωνα , σας υποχρεώνει να έχετε όλη τη δεοντολογία που απαιτεί η καριέρα και ο επαγγελματικός τομέας. Οι μέρες θα είναι παραγωγικές αλλά και νευρικές συνάμα. Χρειάζεται να δείξετε ψυχραιμία και να μην βιαστείτε να πάρετε αποφάσεις πριν πολύ σωστή σκέψη. Οι δυσκολίες στα οικονομικά μπορούν να ξεπεραστούν με τον έξυπνο χειρισμό. Αντιξοότητες στα αισθηματικά σας δεν θα λείψουν, διατηρήστε όμως την καλή σας διάθεση.

Ταύρος

Το τέλος του Ιανουαρίου και η αρχή του Φεβρουαρίου συμπίπτει με μια επεισοδιακή περίοδο που δοκιμάζει την υπομονή και την αντοχή. Προσπαθήστε να είστε ψύχραιμοι απέναντι σε δυσκολίες, επικεντρώστε την προσοχή σας στις εξελίξεις των επαγγελματικών σας. Είναι κατάλληλη περίοδος να πετύχετε ένα δύσκολο στόχο, αποφύγετε, όμως, αντιθέσεις με ανθρώπους που μπορούν να επηρεάσουν την πρόοδο ή και την ψυχική σας διάθεση. Στα αισθηματικά ευνοείστε περισσότερο για αυτό προσπαθήστε ανάλογα να κερδίσετε την αγάπη ή την έγκριση αυτών που σας αφορούν.

Δίδυμοι

Τελειώνοντας ο Ιανουάριος νιώθετε περισσότερο ανεξάρτητοι ή καλύτερα ευθυγραμμισμένοι με τις επιδιώξεις σας. Οι πλανητικές όψεις και απαιτήσεις εξυπηρετούν την πραγματοποίηση των προσδοκιών σας και σας βοηθούν να αποκτήσετε καινούργιους συμμάχους. Οικονομικά μπορείτε να εξυπηρετηθείτε από τρίτους ή από την διεκπεραίωση καθυστερημένων πληρωμών τις οποίες σας οφείλουν τρίτοι. Μην παρασύρεστε από την επιπολαιότητά σας ή ελέγχετε καλύτερα τους ενθουσιασμούς σας. Προσπαθήστε να είστε συγκροτημένοι όταν καλείστε να πάρετε θέση για ένα ζήτημα ή να κλείσετε νέες συμφωνίες.

Καρκίνος

Η εβδομάδα θα επηρεάσει πολύ τη διάθεση και θα αλλάξει τη ροή των γεγονότων. Ακόμα μια φορά θα σας απασχολήσουν οικογενειακά ζητήματα, τα οποία εύκολα θα διευθετήσετε. Παραμείνετε επιφυλακτικοί σε υποσχέσεις και ακολουθήστε σιωπηλά τις υποδείξεις του ενστίκτου σας. Αξιοποιήστε ευκαιρίες στα ερωτικά σας ή δείξτε την καλή πλευρά του χαρακτήρα σας σε νέες γνωριμίες που θα κάνετε. Μην αφήνετε τους άλλους να εκμεταλλεύονται τις ευαισθησίες σας.

Λέων

Οι μέρες αυτές παρουσιάζουν ενδιαφέρον, ένταση και φέρνουν ραγδαίες εξελίξεις στα αισθηματικά σας. Η συμπεριφορά των άλλων είναι λίγο εριστική ή ορισμένες φορές καταπιεστική. Δεν μπορείτε όμως να τους αγνοήσετε για αυτό μπορείτε να αναπτύξετε όση διπλωματικότητα διαθέτετε. Εκμεταλλευτείτε τις σύντομες ευκαιρίες στην εργασία σας, ανταποκριθείτε σε έναν έρωτα, αποφύγετε όμως αντιθέσεις που μπορεί να φέρουν δυσάρεστες συνέπειες. Προσέξτε ότι διαδραματίζεται στο στενό περιβάλλον και στον εργασιακό χώρο.

Παρθένος

Αρκετά επεισοδιακές προβλέπονται οι μέρες αυτές δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις προσωπικές σας υποθέσεις. Τα γεγονότα επιστρατεύουν τον δυναμισμό σας στην εργασία σας, ενώ θα υπάρξουν παρασκηνιακές δραστηριότητες, όχι υποχρεωτικά αρνητικές αλλά σίγουρα κουραστικές. Ελέγχετε την κατάσταση στα αισθηματικά σας, ωστόσο πρέπει να προσέξτε λίγο περισσότερο τις σχέσεις σας και τις συνεργασίες σας στον επαγγελματικό τομέα. Αποφύγετε εντάσεις ή απομακρυνθείτε από αυτές αν τις προκαλούν οι άλλοι. Μην κάνετε δηλώσεις και μην σχολιάζετε ανθρώπους που μπορεί να αντιδράσουν αψυχολόγητα απέναντι σας.

Ζυγός

Οι μέρες αυτές στην αλλαγή του μήνα διαμορφώνουν ένα καλύτερο κλίμα κατάλληλο να βοηθήσει την προώθηση επιχειρηματικών ή προσωπικών σας ζητημάτων. Λύσεις έστω και περιστασιακές στα οικονομικά σας είναι πολύ πιθανές τώρα. Καινούργιοι διακανονισμοί και συναλλαγές πρέπει να προσεχτούν. Προσπαθήστε να είστε μεθοδικοί σε ότι ξεκινάτε τώρα και φανείτε συνεπείς σε υποχρεώσεις που εκκρεμούν. Συνεχίστε τις προσπάθειες για τη διάσωση της δουλειάς σας και φανείτε πιο ευέλικτοι στην ερωτική σας καθημερινότητα.

Σκορπιός

Οι μέρες είναι λίγο δύσκολες με αρκετές αντιξοότητες στον τομέα της εργασίας και των σχέσεων. Η εβδομάδα αντηχεί έντονα στο περιβάλλον και τα γεγονότα που θα φέρει θα σας αναστατώσουν αρκετές φορές. Οι εξελίξεις είναι σύνθετες, εσείς όμως οφείλετε να προσέχετε το πώς διαχειρίζεστε τα συμφέροντα σας και πόσο αποφεύγετε διαφωνίες, έριδες και διαμάχες. Συναισθηματικά δεν λείπουν οι καλές στιγμές, αλλά δεν έχετε και αυτό ακριβώς που θέλετε αυτή την περίοδο. Δείξτε υπομονή και αισιοδοξία μαζί. Η πρώτη εξυπηρετεί να αντέξετε τις επεισοδιακές μέρες και η δεύτερη βοηθά έρθουν γρηγορότερα οι καλύτερες στιγμές.

Τοξότης

Μεγάλη κινητικότητα θα παρατηρηθεί γύρω σας τις μέρες που ακολουθούν. Γνωριμίες, επαφές, συζητήσεις θα πιάσουν τόπο. Μικρές αναθεωρήσεις θα σημειωθούν στα σχέδια σας κάτω από το βάρος των γενικότερων συγκυριών, μια αιφνίδια λύση σε ένα παλιό οικονομικό πρόβλημα είναι πολύ πιθανή, θα επηρεαστείτε συχνά από τα λόγια των άλλων, αλλά θα δώσετε και τον καλύτερο σας εαυτό σε όποιον σας εμπνεύσει αυτή την περίοδο. Κατάλληλη στιγμή για ένα σωστό προϋπολογισμό ενόψει δυσκολιών στα οικονομικά σας. Αποφύγετε ρίσκα τόσο στην κοινωνική όσο και στην επαγγελματική σας ζωή.

Αιγόκερως

Οι μέρες αυτές δίνουν έμφαση τόσο στις αισθηματικές σας υποθέσεις όσο και στις οικονομικές σας υποχρεώσεις. Και οι δυο τομείς απαιτούν την προσοχή και την έξυπνη ανταπόκριση σας. Φυσικά δεν προλαβαίνετε να τα ρυθμίσετε όλα, αλλά μπορείτε να τακτοποιήσετε περισσότερα από όσα υπολογίζετε. Αποφύγετε να γίνετε θύμα εκμετάλλευσης οικονομικής ή συναισθηματικής, λόγω ευαισθησίας σας να αρνηθείτε τη συμπαράσταση σας σε κάποιους ανθρώπους. Είναι καλύτερο να κρατήσετε αποστάσεις από να υποχωρήσετε σε πιέσεις και σε καταστάσεις για τις οποίες δεν ευθύνεστε εσείς. Δεν θα λείψει η εύνοια στα ερωτικά σας.

Υδροχόος

Οι μέρες αυτές δίνουν έμφαση όχι μόνο στις προσωπικές σας υποθέσεις αλλά κα στις φυσικές σας δυνάμεις. Ένας νέος κύκλος ζωής ξεκινά τώρα κυρίως για όσους έχετε τα γενέθλια σας τις μέρες αυτές. Ο Πλούτωνας στο ζώδιό σας σχηματίζει αντίθεση με τον Άρη στον Λέοντα και σας παρακινεί να κάνετε μια εκκαθάριση. Ο Ερμής από τον Αιγόκερω θα φέρει ένα επαγγελματικό παρασκήνιο. Καθυστερήσεις στα οικονομικά σας θα συνεχίσουν να υπάρχουν και μια προσωπική επιθυμία παραμένει απραγματοποίητη. Σύντομα όμως ο χρόνος θα επιταχυνθεί για να πραγματοποιήσετε ένα απωθημένο όνειρο σας.

Ιχθύς

Οι μέρες είναι κουραστικές, επεισοδιακές αλλά και συνάμα ενδιαφέρουσες. Είναι κουραστικές γιατί πρέπει να διεκπεραιώσετε πολλές υποχρεώσεις. Ωστόσο, όλα θα γίνουν σύντομα και γρήγορα. Μπορείτε να πετύχετε πολλά πράγματα αρκεί να κινηθείτε σωστά ή να τακτοποιήσετε τα βασικά από αυτά που σας απασχολούν εδώ και εβδομάδες. Μια νέα εποχή ξετυλίγεται για εσάς από την προσεχή Άνοιξη για την οποία πρέπει να είστε προετοιμασμένοι και ψυχολογικά και πρακτικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.