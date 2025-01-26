Τομ Σέλεκ: Ο Τόμας Μάγκνουμ που είπε «όχι» στον Ιντιάνα Τζόουνς

Ο γιγαντόσωμος Τομ Σέλεκ, απολαμβάνει εδώ και λίγους μήνες ακόμη περισσότερο το ράντσο του στην κομητεία της Βεντούρα στην Καλιφόρνια, στο οποίο ηρεμεί εδώ και 35 χρόνια, κάνοντας τις γεωργικές εργασίες του και ξεκοκαλίζοντας τις εφημερίδες του, όταν δεν βρίσκεται στα τηλεοπτικά ή κινηματογραφικά πλατό. Μάλλον ανακουφισμένος από την ολοκλήρωση της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Blue Bloods», που συμπλήρωσε 14 σεζόν, ο «ψηλός» και αρκούντως γοητευτικός ηθοποιός, «χορτασμένος» από τη μακρά σταδιοδρομία του και τις επιτυχίες που γνώρισε, βλέπει ότι έφτασε η ώρα να αποχωρήσει από τον χώρο του θεάματος.

Ωστόσο, ο Τομ Σέλεκ, διατηρεί τις ελπίδες του ότι θα γυρίσει ακόμη ένα - τελευταίο - καλό γουέστερν, όπου διέπρεψε ως πρωταγωνιστής στον κινηματογράφο, καθώς έχει επιθυμήσει, όπως δήλωσε προσφάτως, να καβαλήσει ξανά ένα άλογο. Μία ευχή που μακάρι να γινόταν το τελευταίο δώρο που θα μπορούσε να του προσφέρει ο κινηματογράφος, τώρα που ετοιμάζεται να γιορτάσει τα 80 του χρόνια στο αγαπημένο του ράντσο, μαζί με την οικογένειά του.

Η καταξίωση του «Μάγκνουμ»

Ο Τομ Σέλεκ, μαζί με τα 80 του χρόνια, τα οποία ομολογουμένως δεν του φαίνονται, συμπληρώνει και 55 χρόνια στα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά πλατό, από την πρώτη του εμφάνιση στην ενδιαφέρουσα, θρίλερ, τηλεταινία «The Movie Murderer». Την καταξίωση τη γνώρισε τη δεκαετία του '80 υποδυόμενος στην τηλεοπτική σειρά «Μάγκνουμ» τον Τόμας Μάγκνουμ, έναν ιδιωτικό ντετέκτιβ στη Χαβάη, που για οχτώ χρόνια γνώρισε τεράστια επιτυχία και του χάρισε επτά υποψηφιότητες για τη Χρυσή Σφαίρα, κερδίζοντας μία απ' αυτές. Παράλληλα, ο Σέλεκ έπαιξε και σε αρκετές ταινίες, κυρίως περιπέτειες δράσης, ενώ στα γουέστερν που πρωταγωνίστησε έδειξε ότι θα μπορούσε να είναι ο διάδοχος του Τζον Γουέιν.

Ιδανικός ήρωας σε λάθος εποχή

Έχοντας ως ατού τη στιβαρή εμφάνισή του, τη γοητευτική του αρρενωπότητα, μία χαρακτηριστική βαθιά φωνή που χρησιμοποιήθηκε και για διαφημίσεις και το σήμα κατατεθέν μουστάκι του, αλλά και τη χαλαρή και ατάραχη ερμηνευτική του ικανότητα, ενέπνεε την εμπιστοσύνη ως ήρωας που μπορεί να ανταπεξέλθει σε κάθε προσδοκία, να γίνει ο «καλύτερος» σου φίλος. Ακόμη ένα προσόν του ήταν η παλαιομοδίτικη προσέγγιση των ρόλων του στα γουέστερν, αλλά και στις αστυνομικές περιπέτειες, καθώς νόμιζες ότι ερχόταν κατευθείαν από το κινηματογραφικό σύμπαν των περασμένων δεκαετιών. Ταυτόχρονα, όμως, δίνει την αίσθηση του «αδικημένου», καθώς εμφανίστηκε στο σινεμά με καθυστέρηση, αφού συγκρινόμενος με πολλούς σταρ των γουέστερν του παρελθόντος, μάλλον υπερτερεί. Όχι, δεν θα συγκριθεί με τους Γκάρι Κούπερ, Τζίμι Στιούαρτ, Μπαρτ Λάνκαστερ, Γκρέκορι Πεκ ή Κλαρκ Γκέιμπλ, αλλά σίγουρα ούτε ο Ράντολφ Σκοτ, ούτε ο Τζόελ ΜακΚρέι ή ο Όντι Μέρφι ήταν καλύτεροι, πόσο δεν μάλλον οι υπόλοιποι.

Όμως, ο Τομ Σέλεκ, δεν έχει σχέση με τον Τζον Γουέιν μόνο κινηματογραφικά, αλλά και σε πολλά περισσότερα, όπως θα δούμε παρακάτω στο σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Η διαφορά τους κυρίως ήταν στο ποτό, στο οποίο «διέπρεψε» ο «Δούκας» και στις γυναίκες, καθώς ο Σέλεκ είναι ο ορισμός του «οικογενειάρχη» και πιστού άντρα εν αντιθέσει με τον θρυλικό ηθοποιό.

Από το μπάσκετ στην υποκριτική

Ο Τόμας Γουίλιαμ Σέλεκ γεννήθηκε στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν, στις 29 Ιανουαρίου 1945 και είναι ένα από τα τέσσερα παιδιά των Μάρθα Σέλεκ και Ρόμπερτ Ντιν Σέλεκ, που ήταν αγγλικής καταγωγής. Η οικογένεια του μετακόμισε στο Σέρμαν Όουκς, μια γειτονιά του Λος Άντζελες το 1948, όπου φοίτησε στο πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας και έπαιξε, με τα πληθωρικά σωματικά του προσόντα στην ανδρική ομάδα μπάσκετ USC Trojans. Επίσης, έπαιξε σε ομάδα μπέιζμπολ, ενώ στο τελευταίο έτος, θα εγκαταλείψει τις σπουδές του για να ασχοληθεί με την υποκριτική, φοιτώντας στο Beverly Hills Playhouse.

Βετεράνος του Βιετνάμ

Όταν λάβει το 1967 ειδοποίηση από τον στρατό θα καταταχθεί στην Εθνική Φρουρά του Στρατού της Καλιφόρνια και θα βρεθεί στο μέτωπο του Βιετνάμ, υπηρετώντας για έξι χρόνια, φτάνοντας στον βαθμό του λοχία και αποκτώντας αρκετά τιμητικά μετάλλια. Άλλωστε, δεν είναι λίγες οι φορές που σε ρόλους του θα χρησιμοποιήσει την εμπειρία του ως βετεράνος του Βιετνάμ.

Στοργικός κηδεμόνας

Ο Σέλεκ, που έκανε και άλλες πολλές επιτυχίες στην τηλεόραση κυρίως σε αστυνομικές σειρές και τηλεταινίες πολύ πάνω από το μέσο όρο του είδους, θα κάνει τεράστια επιτυχία το 1987 στην οικογενειακή κωμωδία «Ένα Μωρό για Τρεις» του Λέοναρντ Νίμοϊ, έχοντας δίπλα του τους Στιβ Γκούντενμπεργκ και Τεντ Ντάνσον, ενώ υπήρξε και ένα σίκουελ, όχι το ίδιο επιτυχημένο, με τίτλο «Ένα Κορίτσι για Τρεις».

Τα καλύτερα γουέστερν

Ο Τομ Σέλεκ, όμως, ήταν προορισμένος για το γουέστερν, σε μία εποχή που το αγαπημένο είδος είχε πέσει στην απαξίωση και είχε χάσει την αίγλη του. Παρά ταύτα, θα γυρίσει αρκετά γουέστερν, που σε ορισμένα απ' αυτά θα είναι έξοχος και θα μας υπενθυμίσει ότι το γουέστερν δεν έχει πεθάνει οριστικά. Το 1979 θα γυρίσει το μελαγχολικό και εξαιρετικά γοητευτικό «Shadow Riders», με ήρωες δυο περιπλανώμενους καουμπόι που συνειδητοποιούν ότι έχει περάσει η εποχή τους και οι αξίες τους, έχοντας στο πλευρό του τον άλλο αξιόλογο καρατερίστα, Σαμ Έλιοτ, σε σκηνοθεσία του βετεράνου Άντριου ΜακΛάγκλεν, που είχε μεγάλη θητεία στο είδος και αρκετά φιλμ με τον Τζον Γουέιν. Το 1990 θα πρωταγωνιστήσει στο συναρπαστικό γουέστερν «Ο Άνθρωπος της Μακρινής Ηπείρου», ενώ το 2001 θα κάνει ακόμη μία καλή εμφάνιση στον «Ιστό της Αράχνης» με την Βιρτζίνια Μάντσεν στο πλευρό του. Το τελευταίο του γουέστερν το γύρισε μετά από δυο χρόνια και πάλι σε σκηνοθεσία Σάιμον Γουίντσερ, στον «Ξεχασμένο Ήρωα», έχοντας ως συμπρωταγωνιστές την Ιζαμπέλα Ροσελίνι και τον Κιθ Καραντάιν.

Παραδοσιακός, υπέρ της οπλοκατοχής και κύριος

Αν και δεν ανήκει στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, ο Σέλεκ είναι υποστηρικτής της οπλοκατοχής στις ΗΠΑ και ήταν για χρόνια μέλος της περιβόητης NRA και εκπρόσωπός της από το 2003, όταν παραιτήθηκε ο στενός του φίλος Τσάρλτον Ίστον, μέχρι το 1018, όπου παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο. Πάντως, όπως και ο Γουέιν, που ήταν διάσημος για τις υπερσυντηρητικές, πατριωτικές και αντικομμουνιστικές του ιδέες, αν και δεν βρέθηκε ποτέ στην πρώτη γραμμή ενός πολέμου σαν τον Σέλεκ, δεν υπήρξε ποτέ φανατικός και να αφήνει τις πεποιθήσεις του να διαβρώσουν τις σχέσεις του με τους συναδέλφους του ή τους επαγγελματίες του χώρου του.

Όταν είπε όχι στον Ιντιάνα Τζόουνς

Ο Τομ Σέλεκ, όμως ανήκει και στον στενό κύκλο των ηθοποιών που αρνήθηκαν ρόλους που θα μείνουν για πάντα στην ιστορία του κινηματογράφου. Και φυσικά ακόμη τον ευχαριστεί ο Χάρισον Φορντ, για τον ρόλο του Ιντιάνα Τζόουνς, τον οποίο αρνήθηκε ο Σέλεκ, καθώς ήταν εκείνη την εποχή πολυάσχολος με τον Μάγκνουμ! Ένας ρόλος που θα μπορούσε να τον είχε στείλει στα ουράνια και να είχαν αλλάξει όλα στην καριέρα του, που σίγουρα θα είχε εκτοξευτεί και θα τον έκαναν περιζήτητο - αν και πάντα υπάρχουν αυτοί που υποστηρίζουν και όχι αβάσιμα ότι απ' αυτή την ιστορία σώθηκε ο Σπίλμπεργκ αλλά και ο κινηματογραφικός μύθος του Ιντιάνα που, όπως αποδείχθηκε, ήθελε άλλα χαρακτηριστικά απ' αυτά του Σέλεκ.

Ταπεινός, αλλά όχι καταφρονημένος

Αλλά, ο Τόμ Σέλεκ, πάντα είχε μία έμφυτη ταπεινότητα, ίσως και μια αυστηρή αυτογνωσία και γι' αυτό δεν έχει κανένα παράπονο από τη ζωή και την καριέρα του. Νιώθει ευγνωμοσύνη για την «πολύ τυχερή ζωή» του και του αρκεί για να είναι ευτυχισμένος «ένα πούρο και ένα ποτήρι ουίσκι για να κλείσει η μέρα». Πάντα, στο αγαπημένο του ράντσο και δίπλα στα αγριολούλουδά του που προσέχει σαν τα μάτια του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

