Η Λόλα Σιν, η μικρότερη κόρη των διάσημων ηθοποιών Charlie Sheen και Ντενίζ Ρίτσαρντς, αποκάλυψε μια σημαντική αλλαγή στη ζωή της.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η 19χρονη ανέφερε ότι βαφτίστηκε πρόσφατα, μετά από μία περίοδο βαθιάς κατάθλιψης. Όπως σημείωσε, η πίστη της στον Ιησού τη βοήθησε να ξεπεράσει τη δύσκολη περίοδο και να βρει ξανά τη χαρά στη ζωή της. Στην ανάρτηση μοιράστηκε στιγμιότυπα από την βάπτιση, που έγινε νωρίτερα φέτος, χωρίς να αποκαλύπτει άλλες λεπτομέρειες.

«Όταν βρισκόμουν στην πιο βαθιά μου κατάθλιψη, υπήρξε μια στιγμή που συνειδητοποίησα ότι έπιασα πάτο. Ένιωθα τόσο χαμένη και απελπισμένη και έκανα απλώς ό,τι μπορούσα για να τα καταφέρω μέχρι την επόμενη μέρα. Απλά αποδέχτηκα ότι η ζωή μου θα ήταν έτσι για πάντα και πίστευα ότι δεν θα γελούσα ποτέ ξανά αληθινά», ξεκίνησε τη μακροσκελή ανάρτησή της στο Instagram.

«Μέχρι που γνώρισα όχι μόνο τον Σωτήρα μου αλλά και τον καλύτερο φίλο μου, τον Ιησού. Δεν μπορώ πραγματικά να το εξηγήσω παρά μόνο ότι ήταν υπερφυσικό, αλλά ο Ιησούς με συνάντησε ακριβώς εκεί που ήμουν και έγινε για πάντα ο ήλιος μου. Άρχισα να εμπιστεύομαι τον Ιησού με τη ζωή μου, όταν Εκείνος με επέλεξε όταν κανείς άλλος δεν το έκανε, και με αγάπησε όταν δεν ένιωθα άξια αγάπης. Μου έδωσε ένα φως, όταν δεν μπορούσα να βρω το δικό μου, και με έσωσε από το σκοτάδι», πρόσθεσε η κόρη του διάσημου ηθοποιού.

«Τώρα βρίσκω τον εαυτό μου να γελάει ξανά, σε μέρη που είχα μόνο κλάψει... επέλεξα να βαπτιστώ στην αρχή αυτού του έτους, επειδή τα κατάφερα να περάσω αυτό το έτος μόνο με τη δύναμη του Ιησού και είμαι τόσο χαρούμενη που μπαίνω σε αυτό το επόμενο έτος, αφού δηλώνω δημόσια ότι ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας μου. Σώθηκα για πάντα με τη χάρη Του, μέσω της Πίστης», τόνισε μεταξύ άλλων.

Η μικρότερη κόρη του Τσάρλι Σιν ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σε αντίθεση με την οικογένειά της. Σύντομα σχεδιάζει να ξεκινήσει ένα νέο podcast που θα εξερευνά θέματα πίστης και πνευματικότητας, σύμφωνα με τη Daily Mail.

