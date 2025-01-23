Η Zoe Saldana μίλησε με ειλικρίνεια για μερικές από τις τραγωδίες που βίωσε πριν γίνει διάσημη στο Χόλιγουντ και για την πρόσφατη νίκη της στις Χρυσές Σφαίρες. Η 46χρονη ηθοποιός, η οποία τιμήθηκε με το βραβείο καλύτερου δεύτερου γυναικείου ρόλου για την ταινία «Emilia Pérez», έδωσε συνέντευξη στο «Harper's Bazaar» και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στα δύσκολα παιδικά της χρόνια.

Η Zoe -που μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη- μίλησε για τον βαθύ αντίκτυπο που είχε πάνω της η απώλεια του πατέρα της σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα όταν ήταν μόλις εννέα ετών. Συζητώντας τις επιπτώσεις που είχε ο θάνατός του στη ζωή της, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι προσπαθούσε να διαχειριστεί την κατάσταση, ενώ η μητέρα της πάλευε με την κατάθλιψη.

«Αφήσαμε όλες αυτές τις μικρές απολαύσεις της ζωής που κάνεις μέσα στην ημέρα και σε αναγκάζουν να ηρεμήσεις. Θυμάμαι ότι η μητέρα μου συνήθιζε να φοράει κόκκινο κραγιόν και να κυκλοφορεί με μικρά στενά σορτσάκια και στενά τζιν... Και πάντα φαινόταν όμορφη και πάντα φλέρταρε με τον μπαμπά μου. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, η μητέρα μου δεν μπορούσε να σηκωθεί από το κρεβάτι».

Μετά τον θάνατό του, η μητέρα της διάσημης ηθοποιού, Asalia Nazario, έστειλε την ίδια και τις δύο αδελφές της να ζήσουν με συγγενείς στη Δομινικανή Δημοκρατία, ενώ η ίδια έμεινε και εργάστηκε στις ΗΠΑ.

Η Zoe εξήγησε πως μετά τη μετακόμισή τους δεν ταίριαζαν με τα άλλα παιδιά στο σχολείο και την εκφόβιζαν, επειδή δεν ήταν σαν κι αυτές. «Δεν μπορείς να μιλάς αγγλικά- πρέπει να μιλάς μόνο ισπανικά. Και τότε σε εκφοβίζουν επειδή τα παιδιά δεν σε καταλαβαίνουν. Και δεν ήμασταν μικρά θύματα. Αντισταθήκαμε, αλλά μετά μας έσπρωχναν περισσότερο», αποκάλυψε η ηθοποιός.

Εκτός από το ότι δυσκολευόταν να επικοινωνήσει με τα άλλα παιδιά, η Zoe αισθανόταν επίσης θλιμμένη και απομονωμένη λόγω του ότι μεγάλωσε με ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας) και δυσλεξία. «Ήμουν πάντα εκτός. Όταν έχεις ένα παιδί που έχει ΔΕΠΥ και δυσλεξία και έχει πολλή ενέργεια και δεν κάθεται ακίνητο και δεν μπορεί να ακούσει, νομίζεις ότι αυτό γίνεται επίτηδες. Θυμάμαι να αναρωτιέμαι: ''Γιατί δεν ταιριάζω; Γιατί το κάνω αυτό;''. Αυτό με στεναχωρούσε πολύ και με έκανε να νιώθω πραγματικά απομονωμένη».

Η ηθοποιός εξήγησε ότι οι άνθρωποι που την «έσωσαν» στην πορεία ήταν ισχυρές γυναίκες, μερικές από τις οποίες την καθοδήγησαν. «Η ζωή μου πάντα σώζεται, ξανά και ξανά, από ανθρώπους που με έχουν πάρει κοντά τους, καθοδηγώντας με, ανατρέφοντάς με και εκπαιδεύοντάς με», πρόσθεσε η ηθοποιός.

