Έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τη Μελάνια Κναβς στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. Με αφορμή την 20ή επέτειο του γάμου τους, ο 47ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χθες Τετάρτη 22 Ιανουαρίου, έκανε μία σχετική ανάρτηση στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ευτυχισμένη 20ή επέτειο!», έγραψε στο X (πρώην Twitter) με την ανάρτηση, η οποία συνοδευόταν από ένα στιγμιότυπο από την ημέρα του γάμου τους, να έχει ξεπεράσει τα 46 εκατομμύρια προβολές.

Σε μία άλλη ανάρτηση στον προεδρικό λογαριασμό στο X, με μία εικόνα από τον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε: «Γιορτάζοντας 20 χρόνια με την όμορφη σύζυγό μου και την απίστευτη Πρώτη Κυρία μας, τη Μελάνια. Είσαι μία εξαιρετική σύζυγος και υπέροχη μητέρα».

Celebrating 20 years with my beautiful wife and our incredible First Lady, Melania. You're an extraordinary wife and a wonderful mother.



Happy Anniversary, @FLOTUS! pic.twitter.com/BPTfeGpA7x — President Donald J. Trump (@POTUS) January 22, 2025

Η επέτειος ήρθε δύο ημέρες μετά την ορκωμοσία του Προέδρου μέσα στη Ροτόντα του Καπιτωλίου, σύμφωνα με το ΗΟLA!. Η τελετή του γάμου πραγματοποιήθηκε στην επισκοπική εκκλησία Bethesda-By-the-Sea και ακολουθούσε γαμήλια δεξίωση στην αίθουσα χορού Donald J. Trump Ballroom στο ιδιωτικό κλαμπ του.

Ο Σάιμον Κάουελ, η Κέλι Ρίπα, ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον και η Χάιντι Κλουμ ήταν μεταξύ των καλεσμένων, σύμφωνα με την Palm Beach Post. Έναν χρόνο αργότερα υποδέχθηκαν τον γιο τους, Μπάρον Γουίλιαμ Τραμπ.

