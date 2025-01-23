Η θρυλική ηθοποιός Judi Dench μοιράστηκε νεότερα από τη μάχη που δίνει με την απώλεια της όρασής της. Μιλώντας στο podcast «Fearless» και στην Τρίνι Γούνταλ, η σταρ δήλωσε ότι δεν μπορεί πλέον να παρευρίσκεται σε εκδηλώσεις ή να βγαίνει μόνη της λόγω επιδείνωσης της ασθένειας και χρειάζεται κάποιον να είναι «πάντα» μαζί της.

Το 2012, η πολυβραβευμένη ηθοποιός αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας (AMD). Πρόκειται για μία εκφυλιστική πάθηση των ματιών, που αποτελεί τη κυριότερη αιτία απώλειας όρασης στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς έχει επηρεάσει πάνω από 700.000 ανθρώπους.

Judi Dench, 90, reveals she can no longer go out alone due to the severity of her sight loss as she shares fears she could 'fall over or walk into something' https://t.co/QU3NV4VvS3 pic.twitter.com/Zk1GDOYQEI — Mail+ (@DailyMailUK) January 23, 2025

«Κάποιος θα είναι πάντα μαζί μου. Πρέπει να το κάνω αυτό γιατί δεν μπορώ να δω και ή θα σκοντάψω πάνω σε κάτι ή θα πέσω», δήλωσε η Ντεντς. «Είμαι πάντα νευρική πριν πάω κάπου. Δεν έχω ιδέα γιατί. Δεν είμαι καλή σε αυτό. Καθόλου. Ούτε τώρα θα μπορούσα να είμαι. Ευτυχώς δεν χρειάζεται πλέον», συμπλήρωσε.

Πριν από δύο χρόνια, η ηθοποιός δήλωσε ότι η ασθένεια έχει επηρεάσει την καριέρα της, καθώς πλέον δυσκολεύεται να μάθει τους ρόλους της, ενώ στο παρελθόν το έκανε σε μεγάλο βαθμό χάρη στη φωτογραφική της μνήμη. Η πιο πρόσφατη κινηματογραφική συμμετοχή της ήταν στη χριστουγεννιάτικη ταινία «Spirited» το 2022, η οποία ακολούθησε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη διασκευή του Άλαν Μπένετ, «Allelujah», την ίδια χρονιά.

Σύμφωνα με τον Guardian, το 2021, η ερμηνεία της στο «Belfast», σε σενάριο και σκηνοθεσία Κένεθ Μπράνα, της χάρισε την όγδοη υποψηφιότητα για Όσκαρ. Η κορυφαία ηθοποιός, το 2019 είχε αναφέρει ότι έπρεπε να μην οδηγεί πλέον λόγω των προβλημάτων στην όρασή της, χαρακτηρίζοντας την απόφαση αυτή ως «μια από τις πιο τραυματικές στιγμές» της ζωής της.

«Ήταν απολύτως τρομακτικό. Αλλά ξέρω ότι μπορεί να σκοτώσω κάποιον αν βρεθώ τώρα πίσω από το τιμόνι ενός αυτοκινήτου», είχε πει χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

