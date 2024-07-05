Η σούπερ σταρ Σελίν Ντιόν μετά από τέσσερα χρόνια απουσίας από τη μουσική σκηνή λόγω της μάχης που δίνει καθημερινά με το Σύνδρομο Δύσκαμπτου Ατόμου (Stiff Person Syndrome) φέρεται να επιστρέφει.

Δημοσίευμα της αμερικανικής «Sun» αποκάλυψε ότι η δημοφιλής τραγουδίστρια εργάζεται για την επιστροφή της στη σκηνή, κάνοντας πρόβες στο σπίτι της, και μετά από οκτώ μήνες θεραπείας είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει ένα συγκεκριμένο αριθμό συναυλιών το φθινόπωρο.

Συγκεκριμένα αναμένεται να επιστρέψει στη σκηνή του Resorts World Theatre, στο Λας Βέγκας την περίοδο κατά την οποία διοργανώνεται το διάσημο Grand Prix και να ερμηνεύσει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε σόου διάρκειας 70 λεπτών.

Celine Dion is 'secretly practicing for Las Vegas comeback with 70 minutes shows' as she battles Stiff Person Syndrome https://t.co/sx3mJOZUCy — TheDionFamily (@TheDionFamily) July 5, 2024

«Η Σελίν υπέγραψε να τραγουδήσει ξανά στο κοινό τον Νοέμβριο. Έχει δουλέψει απίστευτα σκληρά για να φτάσει ξανά στο σημείο να τραγουδά καλά και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πιστεύει ότι είναι έτοιμη να ερμηνεύσει επιτυχίες για πάνω από μια ώρα», ανέφερε πηγή στη «Sun».

«Η λαχτάρα της να επιστρέψει και να διασκεδάσει τον κόσμο ήταν ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους αντιμετώπισε τα προβλήματα υγείας της. Δεν το έβαλε κάτω ποτέ και εργάζεται κρυφά εδώ και μήνες για να αποκτήσει δύναμη και έλεγχο στη φωνή της» συνέχισε η πηγή προσθέτοντας ότι έχει την πλήρη υποστήριξη της AEG, με την οποία έχει μακροχρόνια επιχειρηματική σχέση.

Η τελευταία φορά που εμφανίστηκε ζωντανά η Σελίν Ντιόν ήταν στις 8 Μαρτίου 2020 στο Νιου Τζέρσεϊ κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας της με τίτλο «Courage».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.