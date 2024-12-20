Η Αυστραλή ηθοποιός, Cate Blanchett, είναι γνωστή για την αληθινή ενσάρκωση των χαρακτήρων που υποδύεται. Και οι θαυμαστές, ίσως, σοκαριστούν όταν δουν την πρωταγωνίστρια του «Blue Jasmine» στην επόμενη ταινία της στη μεγάλη οθόνη.

Το «Black Bag» είναι ένα κατασκοπικό θρίλερ με πρωταγωνιστικό δίδυμο τους Cate Blanchett και Michael Fassbender να ζουν το δικό τους, πιο… σκοτεινό «Mr. & Mrs. Smith» (2005), αυτή τη φορά στη Μεγάλη Βρετανία. Υποδύονται ένα παντρεμένο ζευγάρι κατασκόπων, τους Kathryn και George Woodhouse, που ενώ προσπαθούν να κρατήσουν τη δουλειά τους έξω από τον γάμο τους, τελικά, αργά ή γρήγορα, έρχονται αντιμέτωποι ο ένας με τον άλλον.

Ξεχάστε την ξανθιά Cate Blanchett… Πρόκειται για «μεταμόρφωση» της ηθοποιού για τις ανάγκες του ρόλου της, με πολλούς από τους θαυμαστές της να την αποθεώνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ατρόμητη όπως πάντα», της έγραψαν πολλοί followers.

Το καστ της ταινίας συμπληρώνουν οι Regé-Jean Page, Marisa Abela, Naomie Harris, Pierce Brosnan και Tom Burke. Το «Black Bag» θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 14 Μαρτίου του 2025.

Η ηθοποιός άφησε πρόσφατα τους θαυμαστές της άναυδους, καθώς είπε ότι ανήκει στη μεσαία τάξη, παρά το γεγονός ότι έχει περιουσία που ξεπερνά τα 95 εκατ. δολάρια.

cate blanchett as kathryn woodhouse in steven soderbergh’s black bag (2025) pic.twitter.com/68iy1kyinC — ℳári (@cakeblanchett_) December 17, 2024

Η ηθοποιός, η οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Σίδνεϊ, έχει την έδρα της στο Ηνωμένο Βασίλειο και ζει στο East Sussex με τον θεατρικό συγγραφέα σύζυγό της, Andrew Upton, και τα τέσσερα παιδιά τους από το 2015. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1997 και έχει τρεις γιους, τον Dashiell, 22 ετών, τον Roman, 19 ετών, και τον Ignatius, 16 ετών, και μια κόρη, την Edith, οκτώ ετών.

Πηγή: skai.gr

