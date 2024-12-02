Cate Blanchett: Οι συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης με ανησυχούν βαθιά

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο BBC με αφορμή τη νέα της ταινία «Rumours», η πολυβραβευμένη ηθοποιός, Κέιτ Μπλάνσετ, εξέφρασε τη βαθιά της ανησυχία για τις συνέπειες της εξέλιξης της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

«Βλέπω αυτά τα ρομπότ και τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς και δεν έχω ιδέα τι θα μας φέρει αυτό. Η δική μας ταινία μοιάζει με ένα μικρό, χαριτωμένο ντοκιμαντέρ σε σχέση με ό,τι συμβαίνει στον κόσμο», είπε χαρακτηριστικά στη Λάουρα Κούνσμπεργκ.

Στην ερώτηση της δημοσιογράφου αν ανησυχεί για τη δουλειά της, τόνισε ότι «ανησυχώ για τις συνέπειες που θα έχει στον μέσο άνθρωπο. Ανησυχώ για εμάς ως ανθρώπινο είδος. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο».

Και προσθέτει η Αυστραλή ηθοποιός: «Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει οποιονδήποτε. Δεν έχει σημασία αν είστε ηθοποιός ή όχι, αν έχετε ηχογραφήσει τη φωνή σας για τρία, τέσσερα δευτερόλεπτα, μπορεί να αντιγραφεί».

Η βραβευμένη με δύο Όσκαρ ηθοποιός για τις ερμηνείες της στις ταινίες «The Aviator» και «Blue Jasmine», χαρακτήρισε την πρόοδο στην τεχνητή νοημοσύνη «πείραμα για το πείραμα: Από τη μία πλευρά, είναι δημιουργικό, αλλά είναι επίσης απίστευτα καταστροφικό».

Η νέα της ταινία με τίτλο «Rumours» είναι μια αποκαλυπτική κωμωδία που ακολουθεί επτά ηγέτες των πλουσιότερων δημοκρατιών του κόσμου στην ετήσια σύνοδο G7, έχοντας ως αποστολή να διαμορφώσουν μια ομαδική δήλωση για την παγκόσμια κρίση».

Τη σκηνοθεσία έχουν αναλάβει οι Έβαν και Γκάλεν Τζόνσον και συμπρωταγωνιστούν, μεταξύ άλλων, οι Αλίσια Βικάντερ, Τσαρλς Ντάνς, Ρόι Ντιπουί, Ντενί Μενοσέ και Ρολάντο Ραβέλο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.