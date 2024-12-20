Κανείς δεν κάνει ένα πλούσιο και υπερβολικό δώρο γενεθλίων όπως η Kim Kardashian. Η δισεκατομμυριούχος τηλεπερσόνα χάρισε στην καλύτερή της φίλη και συνεργάτιδά της, Tracy Romulus, ένα Tesla Cybertruck αξίας 100.000 δολαρίων για τα γενέθλιά της.

«Κοίτα έξω», είπε η 44χρονη Kardashian στη Romulus σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος επικοινωνίας της SKIMS απάντησε τότε: «Τι; Μιλάς σοβαρά; Είσαι τρελή; Είσαι τρελή;», με την Κιμ Καρντάσιαν να της εύχεται «χρόνια πολλά».

Στη συνέχεια, δε, της έδωσε ένα τηλέφωνο για να μιλήσει, με τη φίλη της να λέει σε κάποιον άγνωστο «μόλις μου έκανε δώρο ένα Cybertruck».

«Και επίσημα δεν στέκεις καλά @kimkardashian… Είμαι ακόμα σε σοκ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η στενή φίλη και συνεργάτιδα της Κιμ Καρντάσιαν.

Πηγή: skai.gr

