

Σε μια αηδιαστική αποκάλυψη για τον σύζυγό της έκανε η σύζυγος του Tommy Lee, Brittany Furlan. Πρόκειται για τον θρυλικό ντράμερ του συγκροτήματος «Mötley Crüe» και πρώην σύντροφος της Πάμελα Άντερσον.

«Είναι για μένα μεγάλη τιμή να έχω γεννηθεί στην Αθήνα. Όταν βρίσκομαι σε περιοδεία με τους Mötley Crüe, μιλάω περήφανος για την ελληνική μου καταγωγή», είχε αναφέρει ο ίδιος.

Ωστόσο, όπως τόνισε η Brittany Furlan μιλώντας σε podcast, ο σύζυγός της κάνει μπάνιο μια φορά την εβδομάδα. «Ο σύζυγός μου είναι περιποιημένος κάτι που δεν περιμένουν κάποιοι για όποιον είναι μουσικός. Θα περίμεναν να είναι ένας "εφιάλτης", ένας βρομιάρης. Δεν κάνει μπάνιο συχνά, αλλά είναι περιποιημένος».

Η 38χρονη απέδωσε, μάλιστα, τη συνήθεια αυτή του 62χρονου συζύγου της στο γεγονός ότι γεννήθηκε στην Ελλάδα, όπου σύμφωνα με την ίδια, στη χώρα μας δεν κάνουμε συχνά μπάνιο.

«Μου είπε ότι μεγαλώνοντας εκεί, συμβαίνει αυτό στην Ευρώπη. Δεν χρειάζεται να κάνεις μπάνιο κάθε μέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Brittany Furlan.

Κατά την ίδια αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι να «χρησιμοποιούν μια βρεγμένη πετσέτα αν νιώθουν κάπως περίεργα. Ο σύζυγός μου κάνει μπάνιο μια φορά την εβδομάδα», κατέληξε.

