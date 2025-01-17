Ένα σπάνιο βίντεο με τον Μπρους Γουίλις μοιράστηκε η σύζυγός του, Emma Heming Willis, και οι θαυμαστές του είναι ενθουσιασμένοι που τον βλέπουν ξανά. Να θυμίσουμε ότι ο ηθοποιός έχει διαγνωστεί με μετωποκροταφική άνοια και αφασία.

Στο βίντεο φαίνεται ο αγαπημένος ηθοποιός να χαιρετά θερμά τους αστυνομικούς του τμήματος του Λος Άντζελες που έσπευσαν για να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές. Ο Μπρους Γουίλις, ο οποίος φοράει ένα μπεζ μπουφάν και καπέλο του μπέιζμπολ, σφίγγει το χέρι των αστυνομικών και ποζάρει για μία φωτογραφία μαζί τους. Μάλιστα, στο κλιπ ακούγεται η μουσική των Led Zeppelin «Going to California», αλλά όχι τι είπαν μεταξύ τους.

Η Emma Heming Willis έγραψε στην ανάρτησή της: «Εντοπίζοντας έναν πρώτο αστυνομικό, ο Μπρους δεν έχανε ποτέ την ευκαιρία να δείξει την ευγνωμοσύνη του με μια ειλικρινή χειραψία και ένα ‘’ευχαριστώ για τις υπηρεσίες σας’’».

Η κόρη του Μπρους Γουίλις, Ταλούλα, ήταν από τους πρώτους που σχολίασαν, γράφοντας: «Αυτό γεμίζει την καρδιά μου με αγάπη». Και δεν ήταν η μόνη. Πολλοί από τους θαυμαστές του διάσημου ηθοποιού εξήραν το είδωλο του Χόλιγουντ. «Είναι πραγματικά ένας εκπληκτικός άνθρωπος, τίποτα δεν μπορεί να του το στερήσει αυτό», σχολίασε κάποιος με έναν άλλον να προσθέτει: «Ο Μπρους φαίνεται τόσο καλά. Χαίρομαι τόσο πολύ».

Η οικογένεια του Μπρους Γουίλις ανακοίνωσε τη διάγνωση της αφασίας τον Μάρτιο του 2022, αναφέροντας τότε πως θα αποχωρούσε από την καριέρα του που σήμαινε τόσα πολλά γι’ αυτόν. Λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2023, αποκάλυψαν ότι είχε διαγνωστεί με μετωποκροταφική άνοια.

