Ο Justin Baldoni πέρασε στην αντεπίθεση και με αγωγή του ζητά 400 εκατ. δολάρια για συκοφαντική δυσφήμιση και εκβίαση εναντίον της Blake Lively και του συζύγου της, Ryan Reynolds, εν μέσω της διαμάχης τους για το «It Ends With Us». Σε αυτή τη διαμάχη προκαλεί εντύπωση και το όνομα της Taylor Swift.

Ο ηθοποιός-σκηνοθέτης κατηγορεί την πρώην συμπρωταγωνίστριά του ότι χρησιμοποίησε τη φίλη της, Taylor Swift, για να διεκδικήσει περαιτέρω τον έλεγχο της παραγωγής της δημοφιλούς ταινίας. Να θυμίσουμε ότι και η διάσημη ηθοποιός έχει κάνει αγωγή στον Baldoni, υποστηρίζοντας ότι την παρενόχλησε σεξουαλικά και δημιούργησε ένα τοξικό εργασιακό περιβάλλον στα γυρίσματα της ταινίας. Ο ίδιος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς.

«Πρόκειται για μια πανάρχαια ιστορία: Μια γυναίκα μιλάει με απτές αποδείξεις για σεξουαλική παρενόχληση και αντίποινα και ο θύτης προσπαθεί να στρέψει το παιχνίδι εναντίον του θύματος», ανέφεραν σε δηλώσεις τους οι δικηγόροι της Blake Lively.

Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται ότι η εταιρεία παραγωγής Wayfarer Studios του Baldoni επέλεξε να χρησιμοποιήσει τους πόρους του δισεκατομμυριούχου συνιδρυτή της για να εκδώσει δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης, να ξεκινήσει αβάσιμες αγωγές και να απειλήσει με αγωγές, ώστε να αποπροσανατολίσει το κοινό. «Διαστρεβλώνουν την αλήθεια και όσα έχει πει η κυρία Blake Lively, ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι κατέλαβε τον δημιουργικό έλεγχο και αποξένωσε το καστ από τον Baldoni. Τα στοιχεία θα δείξουν ότι το καστ και άλλοι είχαν τις δικές τους αρνητικές εμπειρίες με τον κ. Baldoni».



