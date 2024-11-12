Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς επανενώθηκε με τον γιο της, Jayden, μετά από χρόνια αποξένωσης, σύμφωνα με το «Page Six». «Περνούν πολύ χρόνο μαζί», αποκάλυψε άνθρωπος από στενό περιβάλλον της τραγουδίστριας.

Σύμφωνα με μια άλλη πηγή που μίλησε στο μέσο, ο 18χρονος έχει επιστρέψει στην Καλιφόρνια, όπου ζει η μητέρα του, αφού είχε μετακομίσει πέρυσι στη Χαβάη με τον αδελφό του, Sean Preston, και τον πατέρα τους.

Britney Spears reunites with son Jayden, 18, after years of estrangement, Hawaii move https://t.co/dqrcA9aTBw pic.twitter.com/Ws7IBZeeRi — Page Six (@PageSix) November 11, 2024

Δεν είναι σαφές αν ο 18χρονος Jayden μένει με την 42χρονη ποπ σταρ στην έπαυλή της στην Καλιφόρνια, αλλά σύμφωνα με την πηγή ο 19χρονος Preston εξακολουθεί να διαμένει στη Χαβάη. «Η Britney Spears είναι ενθουσιασμένη που είναι μαζί με τον γιο της», σχολίασε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. «Όλα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση».

Ο πατέρας των παιδιών πήρε τον Πρέστον, τον Τζέιντεν και τα άλλα παιδιά του στη Χαβάη τον Αύγουστο του 2023, αφού η σύζυγός του, Βικτόρια Πρινς, βρήκε δουλειά ως προπονήτρια βόλεϊ στο πανεπιστήμιο της Χαβάης. Η Σπίαρς συναίνεσε στη μετεγκατάσταση, αλλά δεν είδε τους γιους της πριν φύγουν, καθώς δεν είχαν μιλήσει για περισσότερο από έναν χρόνο. Ο Τζέιντεν είχε μιλήσει για τη σχέση με τη μητέρα του, η οποία βρισκόταν υπό κηδεμονία για 13 χρόνια.

«Πιστεύω 100% ότι αυτό μπορεί να διορθωθεί. Απλά θα χρειαστεί πολύς χρόνος και προσπάθεια. Απλά, θέλω να γίνει καλύτερα ψυχικά. Όταν γίνει καλύτερα, θέλω πραγματικά να την ξαναδώ».



Πηγή: skai.gr

