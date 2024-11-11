Το κλάμα της Kate Middleton στην πρώτη της μεγάλη δημόσια εμφάνιση

Η πριγκίπισσα Kate Middleton επέστρεψε πρόσφατα στην επίσημη δημόσια ζωή, μετά από μήνες απουσίας για λόγους υγείας, επιλέγοντας μια σειρά από συγκινητικές εμφανίσεις για να τιμήσει την αείμνηστη πριγκίπισσα Diana.

Kate's 'sad and regal appearance was re-run of most iconic' future Queen momenthttps://t.co/Hqlu7Cnv84 pic.twitter.com/GtKlr9Oq5V November 11, 2024

Στις πρώτες της δημόσιες παρουσίες μετά τη θεραπεία, η Kate απέδωσε φόρο τιμής στη μητέρα του συζύγου της, Πρίγκιπα William, σε δύο συγκλονιστικές στιγμές γεμάτες σημασία και στυλ, συνδυάζοντας την προσωπική της αναφορά στη βασιλική κληρονομιά με την παράδοση της οικογένειας.

Στις 9 Νοεμβρίου, στο «Royal Albert Hall» του Λονδίνου, η Kate παρευρέθηκε στο ετήσιο Φεστιβάλ Μνήμης με την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια. Φορώντας τα μαργαριταρένια σκουλαρίκια Collingwood της Diana και το αγαπημένο δαχτυλίδι αρραβώνων με ζαφείρι και διαμάντια που κάποτε ανήκε στην πριγκίπισσα της Ουαλίας, η Kate έκανε μια κομψή δήλωση τιμής στην Diana, επιλέγοντας διακριτικά κοσμήματα που συνδέονται με την ιστορία της οικογένειας.

Η συγκινητική επιστροφή της συνεχίστηκε και την επόμενη μέρα, κατά την τελετή της Ημέρας Μνήμης στο μνημείο «The Cenotaph» στο Λονδίνο. Επιλέγοντας ένα μαύρο μιλιτέρ φόρεμα από την Catherine Walker, αγαπημένη σχεδιάστρια της Diana, η Kate συνδύασε το διαχρονικό στυλ με την ένδειξη σεβασμού στους ήρωες του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς φόρεσε τρεις παπαρούνες, αφιερωμένες στα τρία αδέρφια της προγιαγιάς της που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο.

Η βραδιά της 9ης Νοεμβρίου ήταν επίσης φορτισμένη για την πριγκίπισσα της Ουαλίας, καθώς ήταν η πρώτη της μεγάλη δημόσια εμφάνιση μετά τη χημειοθεραπεία. Οι κάμερες κατέγραψαν τη συγκίνησή της, όταν η Kate συγκρατούσε τα δάκρυά της κατά τη διάρκεια του όρθιου χειροκροτήματος για τα στρατεύματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η βασιλική βιογράφος Sally Bedell Smith υπογράμμισε πως, παρότι δεν μπορούμε να πούμε ότι η Kate έχει «επιστρέψει» οριστικά, φαίνεται ξεκάθαρα ότι επανέρχεται σταδιακά, αποτελώντας ένα «ζωτικό κομμάτι της βασιλικής οικογένειας» και μια «μελλοντική βασίλισσα με πραγματικό και συμβολικό ρόλο».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.