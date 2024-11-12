Οι θαυμαστές της Ariana Grande ανησυχούν. Οι πρόσφατες φωτογραφίες της τη δείχνουν φανερά αδυνατισμένη, ενώ κάποιοι κάνουν λόγο ότι η καλλιτέχνιδα αντιμετωπίζει προβλήματα νευρικής ανορεξίας.

Η ίδια εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «Wicked» στο Λος Άντζελες και πολλοί χρήστες αναρωτήθηκαν πώς η καλλιτέχνιδα έχασε τόσα κιλά. Στην εκδήλωση πόζαρε μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της, Cynthia Erivo, και Jonathan Bailey.

Οι θαυμαστές της έχουν εκφράσει τις ανησυχίες για το βάρος και την εμφάνισή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες εβδομάδες. «Είναι πετσί και κόκκαλο», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Είναι ανορεξική! Πλέον έχει γίνει σκιά του εαυτού της. Αγαπώ την Ariana και δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι πρέπει να σχολιάζουν καθόλου το σώμα άλλων ανθρώπων, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να την κοιτάξεις και να μην σκεφτείς ότι έχει κάποιο πρόβλημα».

Πηγή: skai.gr

