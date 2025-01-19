Η ταντρική σεξουαλική τους ζωή είναι ένα «καυτό» θέμα εδώ και δεκαετίες, αφού ισχυρίζονται ότι «κοιμούνται» ο ένας με τον άλλον για ώρες ολόκληρες. Με απλά λόγια, το «κάνουν» όλη μέρα… Αλλά τώρα, η αλήθεια για το τι πραγματικά συμβαίνει με τον Sting και τη σύζυγό του, Trudie Styler, αποκαλύφθηκε.

Σε νέα συνέντευξη στους «Times», ο 73χρονος θρύλος της μουσικής και η 71χρονη σύζυγός του -το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1992- αστειεύτηκαν για το τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες, δεκαετίες μετά τον περίφημο ισχυρισμό για το «7ωρο ταντρικό τους σεξ».

Ο Sting, το πραγματικό όνομά του είναι Gordon Matthew Thomas Sumner, ανέφερε: «Θα μπορούσε να είναι και χειρότερα. Και οι επτά ώρες περιλαμβάνουν δείπνο, μια ταινία…». Ο ίδιος φαίνεται να είναι συνηθισμένος να δέχεται ερωτήσεις σχετικά με την ερωτική του ζωή από τότε που είχε αποκαλύψει ότι λάτρευε τις επτάωρες συνεδρίες ταντρικού σεξ με τη σύζυγό του. Μάλιστα, τότε είχε γίνει χαμός με την αποκάλυψη αυτή, με πολλούς να αναρωτιούνται πώς τα κατάφερνε.

Sting's tantric sex truth revealed: Star reveals what really happens during 7 hour sessions with wife Trudie Styler https://t.co/kY6dySEQql pic.twitter.com/rtm1NDl5qC — Daily Mail Online (@MailOnline) January 18, 2025

«Η ιδέα του ταντρικού σεξ είναι μια πνευματική πράξη», εξήγησε. «Δεν ξέρω κανέναν αγνότερο και καλύτερο τρόπο έκφρασης της αγάπης για ένα άλλο άτομο από το να μοιράζεσαι αυτό το υπέροχο, όπως το αποκαλώ, ‘’μυστήριο’’. Θα το υποστήριζα. Όχι τις επτά ώρες, αλλά την ιδέα». Στη συνέχεια αστειεύτηκε: «Οι επτά ώρες περιλαμβάνουν την ταινία και το δείπνο».

Το 2011, η Trudie δήλωσε ότι ο αρχικός ισχυρισμός του συζύγου της για την ερωτική τους ζωή ήταν ένας… μύθος. Αλλά ενώ χλεύασε την ιδέα ότι «το έκαναν όλη μέρα», σταμάτησε να λέει ότι είχε πει ψέματα για την πρακτική που σχετιζόταν με τη γιόγκα. «Ο Sting το είπε αυτό πριν από 21 χρόνια. Φαντάζομαι ότι η ιστορία με το ταντρικό σεξ θα συνεχιστεί μέχρι να πεθάνει», ανέφερε η ίδια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ταντρικό σεξ υπάρχει στην πράξη με σκοπό να εμπλουτίσει την ερωτική ζωή των συντρόφων, ώστε να γίνει το σεξ λιγότερο τυπικό και να αποτελεί μια ξεχωριστή εμπειρία. Πρόκειται για μια ινδουιστική πρακτική που σημαίνει ύφανση και διαστολή της ενέργειας. Είναι μια αργή μορφή σεξ, η οποία αυξάνει την οικειότητα ανάμεσα στο ζευγάρι δημιουργώντας μια σύνδεση ανάμεσα στο μυαλό και το σώμα, τόσο ισχυρή που να μπορεί να οδηγεί τους εμπλεκόμενους σε έντονους οργασμούς. Οι υποστηρικτές του ταντρικού σεξ πιστεύουν ότι αν αφιερώσει κανείς περισσότερο χρόνο και προσπάθεια στο σεξ, μπορεί να φτάσει σε επιδόσεις τόσο υψηλές που δεν μπορεί να τις φανταστεί.

«Ξέρετε ποιον κατηγορώ γι’ αυτό; Τον Bob Geldof. Αυτός και ο Sting είχαν πάει να δώσουν μια συνέντευξη σε έναν δημοσιογράφο και η συνέντευξη μετατράπηκε σε μια συνεδρία με ποτό. Κάποια στιγμή, ο δημοσιογράφος ρώτησε για πόση ώρα μπορούν να αντέξουν (ερωτικά) και ο Geldof είπε ότι ο ίδιος ήταν άνθρωπος των τριών λεπτών, αλλά, καθώς ο Sting έκανε γιόγκα, θα μπορούσε, μάλλον, να συνεχίσει για ώρες. Και ο Sting είπε: ‘’Λοιπόν, δεν έχεις ακούσει για το ταντρικό σεξ;’’

Οπότε ο Sting εξήγησε ότι όλα έχουν να κάνουν με την οικειότητα, με τη φροντίδα για τον σύντροφό σου, με την πραγματική ενασχόληση με την οικειότητα πριν, ξέρεις... κάνεις σεξ. Και αυτό είναι το σκεπτικό του tantra, πραγματικά. Είναι απλά δέσμευση με τον σύντροφό σου», πρόσθεσε η σύζυγός του.

Στη νέα τους συνέντευξη, το ζευγάρι παραδέχτηκε επίσης ότι κανένας από τους δύο δεν είναι θαυμαστής του Elon Musk, του CEO της SpaceX και της Tesla. «Δεν υπάρχουν κανόνες και οι προλετάριοι μπορούν να πάνε στο διάολο», είπαν προσθέτοντας: «Νομίζω ότι είναι υπέροχο να πάμε στον Άρη, αλλά ''f*****g'' να μείνουμε εκεί...».

Πηγή: skai.gr

