Björk και Rosalía τραγουδούν κατά των ιχθυοκαλλιεργειών βιομηχανικής κλίμακας

Η Björk και η Rosalía ενώνουν τις δυνάμεις τους και συνεργάζονται για πρώτη φορά, καθώς η Björk ισχυρίζεται ότι η γεωργία μεγάλης κλίμακας «έχει καταστροφικές συνέπειες για την άγρια ζωή» στη χώρα της