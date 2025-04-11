Τους δύο πολύ ξεχωριστούς ανθρώπους στη ζωή του γιόρτασε χθες ο Τζον Στάμος.

Ο 61χρονος με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, εξέφρασε τις ευχές του τόσο για τα 7α γενέθλια του γιου του Billy, όσο και για τη σύζύγο του Caitlin McHugh, μιλώντας με γλυκά λόγια για εκείνη και την περίοδο που πέρασε όσο ήταν έγκυος.

«Σήμερα το αγόρι μας ο Μπίλι γίνεται 7. ΕΦΤΑ. Ένα μαγικό, χαοτικό, ξεκαρδιστικό, γεμάτο δράση, βαθύ συναίσθημα, μεγαλόψυχο ΕΦΤΑ», γράφει ο Τζον Στάμος προσθέτοντας πως «είναι επίσης μια μέρα για να γιορτάσουμε κάποιον άλλο: τη μαμά του.». Ο Τζον Στάμος επαίνεσε τη γυναίκα του και αναφέρθηκε σε αυτά που πέρασε, ενώ ήταν έγκυος στον γιο τους.

«Μπορούμε να αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να μιλήσουμε για τον πραγματικό ήρωα της 10ης Απριλίου; Γιατί πριν από επτά χρόνια, έκανε όλη τη δουλειά.», υπογράμμισε, μεταξύ άλλων,

«Λοιπόν, ναι, σήμερα γιορτάζουμε τον Μπίλι και το μαγικό ανθρωπάκι που γίνεται. Αλλά αυτή η μέρα - αυτή ακριβώς η μέρα - θα είναι πάντα δική της. Μια υπενθύμιση της δύναμής της, της αγάπης της και όλων όσων έδωσε για να τον φέρει σε αυτόν τον κόσμο. Χρόνια πολλά στο αγόρι μας. Και χρόνια πολλά σε αυτήν που τον έφερε στον κόσμο», πρόσθεσε ο ίδιος.

Πηγή: skai.gr

