Khloe Kardashian: Το κορίτσι έχει να κάνει σεξ 5 χρόνια – Όλα για τα παιδιά της - Αυτές είναι θυσίες...

Η Κλόε Καρντάσιαν, στα 40 της πλέον, αποκάλυψε ότι δεν έχει κάνει σεξ εδώ και, σχεδόν, πέντε χρόνια. Η διάσημη τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας εξήγησε τους λόγους σε συνέντευξη της στο «UsWeekly», τονίζοντας ότι η αποχή αυτή δεν είναι τυχαία.

Όπως είπε, θα το σκεφτόταν να επιστρέψει στο σεξουαλικό παιχνίδι μόνο αν βρεθεί κάποιος που να είναι πραγματικά ξεχωριστός και επίμονος. «Πρέπει να είσαι πολύ ξεχωριστός για να διαταράξεις τον τρόπο ζωής μου, το πρόγραμμά μου και κυρίως για να με κάνεις να ξανανιώσω αυτά τα “πεταλουδάκια”», δήλωσε, αναφερόμενη στις σχέσεις της με τον Τρίσταν Τόμσον και τον Λαμάρ Όντομ, δύο μπασκετμπολίστες που την είχαν απατήσει στο παρελθόν.

Η Khloe Kardashian παραδέχτηκε ότι είναι πλέον πιο κλειστή και επιφυλακτική: «Νομίζω ότι προστατεύω αρκετά τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή, οπότε θα πρέπει να είναι ένας πολύ ξεχωριστός και επίμονος άνθρωπος».

Αναφέρθηκε επίσης στο ότι έχει σταματήσει να βγαίνει ραντεβού, καθώς θέλει να αφιερώνει τον χρόνο της αποκλειστικά στα παιδιά της, τα οποία απέκτησε με τον Τρίσταν Τόμσον.

«Είμαι τόσο αφοσιωμένη στα παιδιά μου και ξέρω ότι μπορεί να ακούγεται τρελό, αλλά δεν θέλω κανένας να με απομακρύνει από αυτά. Όχι ότι θα το επέτρεπα, αλλά δεν ξέρω αν θέλω καν να έχω τέτοιου είδους περισπασμούς αυτή τη στιγμή», εξήγησε.

Τέλος, η Khloe Kardashian αναφέρθηκε στις κακές επιλογές του παρελθόντος αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Αναρωτιέμαι γιατί συνεχίζω να επιλέγω τέτοιους ανθρώπους. Τώρα, όμως, νιώθω πιο δυνατή και προσεύχομαι να μπορώ να αναγνωρίζω τα καμπανάκια και τα σημάδια που δεν θέλω πλέον στη ζωή μου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.