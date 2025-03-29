Αθηνά Οικονομάκου: Δικαίωσε τον Τσερέλα δίνοντας μαθήματα μπάσκετ και spoiler στα γυρίσματα του Έχω παιδιά!

Ένα challenge δέχτηκε η Αθηνά Οικονομάκου στα γυρίσματα του Έχω παιδιά που παράλληλα έδωσε και ένα μικρό spoiler για τα παρακάτω επεισόδια.

Όπως έγραψε και η ίδια, ο σεναριογράφος της σειράς, Λάμπρος Φισφής, φαίνεται ότι την προκάλεσε να δείξει τις μπασκετικές ικανότητες με δεδομένο ότι έχει σχέση με έναν πρώην μπασκετμπολίστα.

Η ίδια εμφανίζεται στο βίντεο που ανέβασε αλλά και σε άλλο του συμπρωταγωνιστή της, Νικόλα Παπαδομιχελάκη, να βάζει καλάθι με τακούνια και να είναι εύστοχο ενώ το αφιέρωσε φυσικά στον Μπρούνο Τσερέλα.

«Δεν θέλει κόπο..θέλει τρόπο. Επειδή με προκάλεσες @lambrosfisfis».

