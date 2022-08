Συγκλονίζει ο Άστον Κούτσερ για την περιπέτεια της υγείας του: «Έχασα όραση και ακοή για ένα χρόνο»

Για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και του άλλαξε τελείως τη ζωή, μίλησε σε συνέντευξή του, ο γνωστός ηθοποιός του Χόλιγουντ, Άστον Κούτσερ, αποκαλύπτοντας ότι λόγω ενός αυτοάνοσου είχε χάσει την όραση, την ακοή και την ισορροπία του για έναν χρόνο.

«Πριν από περίπου δύο χρόνια, είχα αυτή την εξαιρετικά σπάνια και περίεργη μορφή αγγειίτιδας, η οποία χάλασε την όρασή μου, την ακοή μου αλλά και την ισορροπία μου», δήλωσε ο 44χρονος ηθοποιός, τονίζοντας ότι χρειάστηκε περίπου ένας χρόνος για να επανέλθουν οι αισθήσεις και να αποκατασταθούν τα προβλήματα.

«Μέχρι να περάσει, σκεφτόμουν αν θα μπορέσω ποτέ να δω ξανά, αν θα μπορέσω ποτέ να ακούσω ξανά ή αν θα περπατούσα ξανά», υπογράμμισε.

Μάλιστα, η περιπέτεια αυτή της υγείας του άλλαξε τον τρόπο που αντιμετωπίζει τίποτα. «Τη στιγμή που αρχίζεις να βλέπεις τα εμπόδια σου, ως κάτι που είναι φτιαγμένο για σένα, για να σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι, τότε η ζωή αρχίζει να είναι διασκεδαστική, σωστά;», κατέληξε.

