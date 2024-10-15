Ο Τζάρεντ Λέτο βρίσκεται αντιμέτωπος με αντιδράσεις από την Ουκρανία αφού επιδοκίμασε τη Ρωσία κατά τη διάρκεια συναυλίας των Thirty Seconds to Mars στις 11 Οκτωβρίου.

Ο Αμερικανός ηθοποιός και τραγουδιστής έκανε τα σχόλια κατά τη διάρκεια συναυλίας στην πρωτεύουσα της Σερβίας, στο Βελιγράδι στο πλαίσιο της περιοδείας «Seasons» της μπάντας του, την οποία ξεκίνησε ανεβαίνοντας στο Empire State Building τον Νοέμβριο του 2023.

Μιλώντας στο κοινό της συναυλίας στη Σερβία, ο Λέτο τους ρώτησε αν ήταν πολλοί Ρώσοι παρόντες, κάτι που έγινε δεκτό με ενθουσιώδεις επευφημίες.

Σε απάντηση, ο Λέτο είπε ότι του έλειψαν οι επισκέψεις στη Ρωσία και ότι θα ήθελε να επιστρέψει στη χώρα «όταν όλα αυτά τα προβλήματα τελειώσουν» υπονοώντας τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Λέτο πρόσθεσε: «Θα επιστρέψουμε στην Αγία Πετρούπολη, στη Μόσχα. Θα φθάσουμε στο Κίεβο. Θα περπατήσουμε και θα κάνουμε παρέα με όλους».

Τα πλάνα από τις δηλώσεις του Λέτο έχουν γίνει από τότε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όπως ήταν αναμενόμενο ο τραγουδιστής και ηθοποιός βρέθηκε αντιμέτωπος με σφοδρές αντιδράσεις, με πολλούς να αισθάνονται ότι υποτιμά τη σύγκρουση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας κοινοποίησε το βίντεο στο X/Twitter, επισημαίνοντας: «Η "αίσθηση της ρωσικής ενέργειας" του Τζάρεντ Λέτο και η επιθυμία του να εμφανιστεί στη Ρωσία είναι προσβολή για όσους θυσιάζουν ζωές για να υπερασπιστούν την ελευθερία. Δεν μπορεί να υπάρξει κατευνασμός για τη Ρωσία όταν συνεχίζει τις προσπάθειές της να λύσει το "πρόβλημα" της ίδιας της ύπαρξης της Ουκρανίας».

Ο τραγουδιστής των Thirty Seconds to Mars έχει εκφράσει στο παρελθόν την υποστήριξή του στην Ουκρανία. Λίγο μετά την έναρξη του πολέμου, έγραψε στο X/Twitter: «Στους φίλους και την οικογένειά μου στην Ουκρανία – η καρδιά μου ραγίζει που αυτό έχει κλιμακωθεί με τόσο καταστροφικό τρόπο. Παρακαλούμε να είστε πολύ προσεκτικοί και να είστε όσο πιο ασφαλείς μπορείτε. Στέλνοντας σκέψεις σε εσάς και τους αγαπημένους σας κατά τη διάρκεια αυτής της χαοτικής και ταραγμένης περιόδου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

