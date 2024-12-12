Pamela Anderson: To μαγιό της από το «Baywatch»… «πηγαίνει» στο Design Museum

Ένα από τα πιο διάσημα μαγιό στον κόσμο, αυτό που φορούσε η Pamela Anderson κατά τη διάρκεια της σειράς «Baywatch» θα εκτεθεί στο Λονδίνο στο πλαίσιο έκθεσης αφιερωμένης στην κολύμβηση και στη αγάπη των ανθρώπων για το νερό.

Η έκθεση «Splash! A Century of Swimming and Style», η οποία εγκαινιάζεται στο Design Museum τον Μάρτιο, θα παρουσιάσει στο κοινό την εξέλιξη της κολύμβησης μέσα από κοινωνικές, πολιτιστικές, τεχνολογικές και περιβαλλοντικές πτυχές κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα.

«Θα ξεκινήσει από τη δεκαετία του 1920, όταν τα μαγιό άρχισαν να κάνουν τα βήματά τους στη αγορά αντί των βικτωριανών ρούχων και όταν οι διακοπές στην παραλία έγιναν δημοφιλείς» ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Mουσείο.

«Επίσης, θα διερευνήσει τον ρόλο της κολύμβησης στη σύγχρονη ζωή, όπως το πώς επηρεάζει και ανατρέπει τις ιδέες μας για την αυτονομία του σώματος και τη δράση, καθώς και τη σύνδεσή της με περιβαλλοντικά ζητήματα».

Σημειώνεται ότι η διάσημη αμερικανική σειρά της μικρής οθόνης από το 1992 έως το 1997, καθήλωνε περίπου 1,1 δισεκατομμύρια τηλεθεατές κάθε εβδομάδα, πολλούς από τους οποίους για να δουν την Άντερσον με το κόκκινο μαγιό να τρέχει σε αργή κίνηση στην παραλία. Μετά το τέλος της σειράς, το μαγιό βρέθηκε στα χέρια του συμπρωταγωνιστή της, Ντέιβιντ Χέισελχοφ, που ήταν «ο επικεφαλής ναυαγοσώστης», για να καταλήξει στο BikiniARTmuseum στην Γερμανία το οποίο συμφώνησε τώρα να το δανείσει.

Φυσικά, δεν είναι το μοναδικό. Τον περασμένο χρόνο η ηθοποιός φόρεσε ένα από τη συλλογή της και δήλωσε στη Vogue ότι «το δοκιμάζει κάθε τόσο για πλάκα και ότι της ταιριάζει ακόμη».

Μαζί με το διάσημο ρούχο περισσότερα από 200 αντικείμενα θα αποτυπώσουν την εξέλιξη της κολύμβησης και θα εκτεθούν στο κοινό. Ξεχωρίζουν επίσης, το μαγιό της Λούσι Μόρτον, νικήτριας στα 200 μέτρα πρόσθιο στους Ολυμπιακούς του Παρισιού το 1924 και το απαγορευμένο LZR Racer που θεωρήθηκε τεχνικό ντόπινγκ. Σύμφωνα με τον Guardian, η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 28 Μαρτίου έως τις 17 Αυγούστου 2025.

