Apple Martin: Οι φήμες για μπούλινγκ είναι εντελώς ψευδείς

Επιμέλεια: Λυγερή Γιαννουλάκη

Η 21χρονη Απλ Μάρτιν, κόρη της Γκουίνεθ Πάτροου, απάντησε δημόσια σε φήμες που τη θέλουν να κάνει μπούλινγκ σε συναδέλφους της.

Σε ανάρτησή της στα social media αναφέρει: «Δεν ήθελα να απαντήσω, αλλά αυτή η ιστορία είναι εντελώς ψευδής και έχει ξεφύγει από τον έλεγχο. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν με συμπαθούν και δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Το διαδίκτυο είναι ένας χώρος όπου όλοι μπορούν να κάνουν μπούλινγκ. Αλλά αυτή η φήμη είναι εντελώς ψευδής, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος και όσοι με γνωρίζουν το ξέρουν αυτό».

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν έχει αποβληθεί ποτέ από κανένα σχολείο, ούτε φυσικά για «εκφοβισμό».

Οι φήμες αναζωπυρώθηκαν, μετά από βίντεο που κυκλοφόρησε από το Le Bal des Debutantes στο Παρίσι, τον Δεκέμβριο του 2024, όπου φερόταν να προσπαθεί να διακόψει τη φωτογράφιση μιας συναδέλφου της.

Ωστόσο, η νεαρή που εμφανίζεται στο εν λόγω βίντεο υπερασπίστηκε την 21χρονη, δηλώνοντας στο People: «Η Apple είναι πραγματικά το πιο συμπαθητικό κορίτσι που υπάρχει. Δεν της αξίζει καθόλου αυτό που της συμβαίνει».

