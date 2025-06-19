Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο βίας ανηλίκων, που σοκάρει με την αγριότητά του.

Μία 16χρονη στη Γλυφάδα τραμπουκίζει και επιτίθεται σε μια άλλη ανήλικη κοπέλα, ενώ οι φίλες της 16χρονης έχουν περικυκλώσει το θύμα και ζητούν από τη 16χρονη να τη χτυπήσει ακόμα περισσότερο.

Μάλιστα, η ομάδα «Υπέροχες Γυναίκες» που ανήρτησε αρχικά το βίντεο του μπούλινγκ της κακοποίησης, με νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστήριξε ότι η αδερφή του θύματος επικοινώνησε μαζί τους και ανέφερε ότι αναγνώρισε την αδερφή της στο βίντεο.

Μάλιστα, όπως είπε, είχε υποψίες ότι η αδερφή της δεχόταν εκφοβισμό και βία, αλλά το ανήλικο κορίτσι δεν είχε αποκαλύψει τίποτα στους γονείς τους.



Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό αυτό που είναι διερεύνηση από την Αστυνομία είναι διαφορετικό και δεν σχετίζεται με ένα ανάλογο που είχε γίνει προ ήμερών επίσης στη Γλυφάδα και οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων εμπλεκομένων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.