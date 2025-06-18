Απούσα η Κέιτ Μίντλετον από το Royal Ascot: Ακύρωσε την τελευταία στιγμή

Η Κέιτ Μίντλετον δεν παρέστη τελικά στη φετινή διοργάνωση του Royal Ascot.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε, τελευταία στιγμή, στο πλαίσιο μιας προσέγγισης σταδιακής επιστροφής στα κοινωνικά της καθήκοντα, καθώς συνεχίζει να αναρρώνει από την περιπέτειά της με τον καρκίνο.

Πηγές από το παλάτι αναφέρουν πως η πριγκίπισσα προσπαθεί να βρει μια σωστή ισορροπία όσον αφορά την επάνοδό της και φαίνεται να έχει απογοητευτεί που δε θα μπορέσει να δώσει το «παρών» στη σημαντική αυτή αθλητική εκδήλωση.

Εξάλλου αρχικά είχε προγραμματιστεί να συμμετάσχει στην πομπή των βασιλικών αμαξών μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Παρότι η Πριγκίπισσα απουσίαζε, η μητέρα της, Κάρολ Μίντλετον, έδωσε ήταν εκεί συνοδευόμενη από τη νύφη της, Αλιζέ Θεβενέ, σύζυγο του Τζέιμς Μίντλετον. Ανάμεσα στους παρευρισκομένους ήταν επίσης ο Πρίγκιπας Έντουαρντ και η Πριγκίπισσα Άννα.

Η πιο πρόσφατη δημόσια εμφάνιση της Κάθριν ήταν τη Δευτέρα, στην τελετή του Τάγματος της Περικνημίδας στο Γουίνδσορ, όπου εθεάθη να χαμογελά και να συνομιλεί με μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Είχαν προηγηθεί οι εμφανίσεις της στο Trooping the Colour το περασμένο Σάββατο, καθώς και η επίσκεψή της στο μουσείο V&A East Storehouse στις 10 Ιουνίου.

Η πριγκίπισσα ανακοίνωσε τον περασμένο Ιανουάριο πως ο καρκίνος από τον οποίο νοσεί, βρίσκεται πλέον σε ύφεση και έκτοτε κάνει σταδιακά βήματα προς την πλήρη επάνοδο.

Στη δημόσια τοποθέτησή της τον Μάρτιο είχε ευχαριστήσει τον κόσμο για την υποστήριξή του, ενώ τον Σεπτέμβριο είχε γνωστοποιήσει ότι ολοκλήρωσε τις χημειοθεραπείες.

«Πλέον εστιάζω στο να κάνω ό,τι μπορώ για να παραμείνω υγιής», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η περσινή της απουσία από το Royal Ascot σχετιζόταν επίσης με το πρόβλημα υγείας της

Η ίδια τότε είχε δηλώσει συγκινημένη για την αγάπη του κόσμου, τονίζοντας πως αναρρώνει αν και «δεν είχε ξεπεράσει ακόμη τον κίνδυνο».

Πηγή: skai.gr

