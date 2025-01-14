Η πριγκίπισσα Κέιτ, που είχε ανακοινώσει στις αρχές Σεπτεμβρίου ότι ολοκλήρωσε τη χημειοθεραπεία της, δήλωσε σήμερα πως «νιώθει ανακούφιση, καθώς αυτήν τη στιγμή (ο καρκίνος της) βρίσκεται σε ύφεση».

«Όπως γνωρίζουν όλοι εκείνοι που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο, χρειάζεται χρόνος για να προσαρμοστεί κανείς σε μια νέα κανονικότητα. Ανυπομονώ για τη χρονιά που έρχεται», έγραψε η σύζυγος του πρίγκιπα Ουίλιαμ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

NEW - The Princess of Wales has been visiting the @royalmarsdenNHS Chelsea hospital where @KensingtonRoyal confirms she had her cancer treatment, to meet patients and staff. Kate spoke of the impact of her treatment and joins the Prince of Wales as a patron of @royalmarsdenNHS pic.twitter.com/dxLuee3hkG — Roya Nikkhah (@RoyaNikkhah) January 14, 2025

Η Κέιτ, η οποία γιόρτασε τα 43α γενέθλιά της την 9η Ιανουαρίου, επισκέφθηκε σήμερα το νοσοκομείο Royal Marsden στο Λονδίνο, όπου υποβλήθηκε σε θεραπείες για την αντιμετώπιση του καρκίνου της, προκειμένου να ευχαριστήσει το προσωπικό και να προσφέρει στήριξη στους ασθενείς. Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, εξήρε το «εξαιρετικό έργο» που γίνεται σε αυτό το νοσοκομείο.

In her first official solo engagement since her diagnosis, Kate said she wanted to “show my support” to patients and spoke of the challenges of treatment, handling it with her family, “cracking on” to “get back to normal” and how varied treatments “impact families differently” pic.twitter.com/nE5HMpReU3 — Roya Nikkhah (@RoyaNikkhah) January 14, 2025

Τον Φεβρουάριο του 2024, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι ο βασιλιάς Κάρολος πάσχει από καρκίνο, χωρίς να διευκρινίζει το είδος του και ότι θα αποσυρόταν από τη δημόσια ζωή ώστε να υποβληθεί σε θεραπείες.

Τον επόμενο μήνα, η Κέιτ αποκάλυψε ότι έπασχε επίσης από καρκίνο και ότι υποβαλλόταν σε χημειοθεραπείες, προτού ανακοινώσει τον Σεπτέμβριο την ολοκλήρωση της θεραπείας της.

Με έντονη παρουσία στα ΜΜΕ πριν από την ανακοίνωση της ασθένειάς της, όμως κατόπιν σχεδόν άφαντη, η Κέιτ ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει στις βασιλικές υποχρεώσεις της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.