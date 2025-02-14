Ο Σάκης Τανιμανίδης με ξανθιά περούκα

Η Χριστίνα Μπόμπα «έριξε το διαδίκτυο» ανεβάζοντας φωτογραφίες με το μαλλί της ξανθό και ο σύζυγός της Σάκης Τανιμανίδης φαίνεται πως «σήκωσε το γάντι»... στην πρόκληση για το ποιος θα γίνει viral.

"Ποιος το έκανε καλύτερα” απαντά στην ανάρτηση της συζύγου του φορώντας μια ξανθιά περούκα ενώ, όπως κι εκείνη, αναρωτιέται αν θα τον αναγνωρίσει η Βαλεντίνα του.

Η ίδια πάντως όπως και πολλοί ακόλουθοί του γέλασαν πολύ με το φωτογραφικό καρέ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.