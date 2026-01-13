Από το φαβορί στην αμφισβήτηση: Η Αμάντα Σάιφρεντ, τα σχόλια που δίχασαν και οι «Χρυσές Σφαίρες»

Η Αμάντα Σάιφρεντ προκάλεσε εντύπωση με τη συμπεριφορά της στις «Χρυσές Σφαίρες», όταν έχασε δύο βραβεία Καλύτερης Ηθοποιού. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων, η 40χρονη ηθοποιός φάνηκε εμφανώς βαριεστημένη, με την κάμερα να καταγράφει τη δυσαρέσκειά της.

Η πιο χαρακτηριστική στιγμή ήρθε όταν το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας από Ηθοποιό σε Κινηματογραφική Ταινία κατέληξε στη Ρόουζ Μπερν για την ταινία «If I Had Legs I’d Kick You». Η Σάιφρεντ, υποψήφια για το «The Testament of Ann Lee», απαθανατίστηκε σε ένα βίντεο που έγινε «viral» να κάνει μια γκριμάτσα, πριν χαμογελάσει συγκρατημένα και χειροκροτήσει. Θαυμαστές της ηθοποιού έσπευσαν να τη δικαιολογήσουν, υποστηρίζοντας ότι «ήξερε πως δεν θα κερδίσει» και ότι στην πραγματικότητα «στερήθηκε» τα βραβεία, παρά τις δυνατές της ερμηνείες.

Πολιτικές δηλώσεις και κύμα αντιδράσεων

Τους τελευταίους μήνες, η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός έχει διχάσει το κοινό λόγω της ανοιχτής έκφρασης των πολιτικών της απόψεων. Πολλοί Αμερικανοί έχουν δηλώσει ότι σκοπεύουν να «μποϊκοτάρουν» τη δουλειά της, ενώ δεν λείπουν και οι φωνές που ζητούν την «ακύρωσή» της.

Η ειρωνεία είναι ότι πρόσφατα πρωταγωνίστησε στην ταινία «The Housemaid» δίπλα στη Σίντνεϊ Σουίνι, η οποία επίσης έχει δεχθεί έντονη κριτική για τις πολιτικές της πεποιθήσεις.

Η μεγαλύτερη κατακραυγή ξέσπασε πέρυσι, όταν η Σάιφρεντ χαρακτήρισε τον Τσάρλι Κερκ «μισό» σε ανάρτησή της, λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του 31χρονου influencer του κινήματος MAGA, στις 10 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Utah Valley. Επιπλέον, αναδημοσίευσε ένα meme που άφηνε να εννοηθεί ότι ο θάνατός του ήταν αναμενόμενος, με τη φράση: «Δεν μπορείς να προσκαλέσεις τη βία στο τραπέζι και να σοκαριστείς όταν αρχίζει να τρώει».

Η αντίδραση στα κοινωνικά δίκτυα ήταν άμεση και έντονη. Η ίδια απάντησε αργότερα μέσω Instagram, προσπαθώντας να δώσει διευκρινίσεις: «Ξεχνάμε τις αποχρώσεις της ανθρωπότητας», έγραψε, τονίζοντας πως μπορεί να εξοργίζεται με τη μισογυνία και τη ρατσιστική ρητορική, αλλά θεωρεί τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ «απολύτως ενοχλητική και αξιοθρήνητη με κάθε δυνατό τρόπο».

«Ξεχνάμε τις αποχρώσεις της ανθρωπότητας», έγραψε, τονίζοντας πως μπορεί να εξοργίζεται με τη μισογυνία και τη ρατσιστική ρητορική, αλλά θεωρεί τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ «απολύτως ενοχλητική και αξιοθρήνητη με κάθε δυνατό τρόπο». Και πρόσθεσε: «Αυτή η χώρα θρηνεί για πάρα πολλούς άσκοπους και βίαιους θανάτους. Μπορούμε, τουλάχιστον, να συμφωνήσουμε σε αυτό;», καταλήγοντας στην ανάρτησή της ότι στόχος της δεν ήταν να «ρίξει λάδι στη φωτιά», αλλά να αποκαταστήσει το νόημα δηλώσεών της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.