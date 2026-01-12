Έκπληξη και συζητήσεις προκάλεσαν οι αντιδράσεις της Αμάντα Σάιφρεντ κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των Χρυσών Σφαιρών 2026, όταν οι κάμερες κατέγραψαν μια σειρά από αμήχανες εκφράσεις της τη στιγμή των σημαντικών ανακοινώσεων.

Η 40χρονη ηθοποιός φάνηκε εμφανώς απογοητευμένη όταν έχασε το βραβείο Καλύτερης από τη Rose Byrne. Σε βίντεο που έγινε γρήγορα «viral», η βραβευμένη με Emmy σταρ, υποψήφια για την ταινία «The Testament of Ann Lee», φαίνεται να κάνει μια γκριμάτσα, πριν χαμογελάσει συγκρατημένα, χειροκροτήσει και σηκωθεί για να τιμήσει τη νικήτρια.

Η Rose Byrne θεωρούνταν από νωρίς ισχυρό φαβορί για το βραβείο, καθώς η ερμηνεία της στην ταινία «If I Had Legs I'd Kick You» είχε ήδη αποσπάσει θετικές κριτικές από την πρεμιέρα της στο Sundance. Η ηθοποιός είχε κερδίσει την Αργυρή Άρκτο Καλύτερης Ηθοποιίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, ενώ είχε λάβει και υποψηφιότητα για τα Critics Choice Award.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις έξι υποψήφιες της κατηγορίας, τρεις είχαν ήδη κερδίσει Χρυσή Σφαίρα στο παρελθόν. Η Έμα Στόουν έχει τιμηθεί για τις ταινίες «La La Land» (2017) και «Poor Things» (2024), η Αμάντα Σάιφρεντ είχε κερδίσει το 2023 για την ερμηνεία της στη μίνι σειρά «The Dropout», ενώ η Κέιτ Χάντσον είχε αποσπάσει το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου το 2001 για το «Almost Famous».

Οι αντιδράσεις της ηθοποιού τράβηξαν ξανά την προσοχή αργότερα μέσα στη βραδιά, όταν οι κάμερες την κατέγραψαν να χειροκροτεί πριν ακόμη ανακοινωθεί ο νικητής σε άλλη κατηγορία. Όταν ανακοινώθηκε η Μισέλ Ουίλιαμς ως νικήτρια, ορισμένοι θεατές θεώρησαν ότι η Αμάντα Σάιφρεντ ψιθύρισε τη φράση «δεν είναι καν εδώ», χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για το τι ακριβώς ειπώθηκε.

