Μπιγιονσέ: Δεν μιλάει στον πατέρα της για τα δισεκατομμύριά της - Η σιωπή είναι... «χρυσός»

Οι λογαριασμοί είναι το τελευταίο πράγμα που απασχολεί την Μπιγιονσέ αυτή την περίοδο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες συγκαταλέγεται πλέον στους δισεκατομμυριούχους του πλανήτη. Η παγκόσμια σταρ αποχαιρέτησε το 2025 με το όνομά της να «φιγουράρει» αρκετά ψηλά στη λίστα του περιοδικού «Forbes», ωστόσο, όπως αποκαλύπτει ο πατέρας της, Μάθιου Νόουλς, τα χρήματα δεν ήταν ποτέ ο στόχος της.

«Ποτέ δεν έχω ακούσει την Μπιγιονσέ να μιλάει για χρήματα. Πάντα έλεγε: “Πώς μπορώ να κάνω τους θαυμαστές μου ευτυχισμένους; Πώς μπορώ να γίνω η καλύτερη σε αυτό που κάνω;”», δήλωσε ο ίδιος στο μέσο «Page Six». Και πρόσθεσε: «Τα χρήματα ήρθαν με την επιτυχία, αλλά αυτό δεν ήταν ποτέ στόχος της. Και αυτό είναι που μου αρέσει πολύ σε εκείνη».

Οι περιοδείες, οι επιχειρήσεις και το κλαμπ των δισεκατομμυριούχων

Οι εξαιρετικά επικερδείς περιοδείες της Μπιγιονσέ, «The Renaissance World Tour» και «Cowboy Carter», σε συνδυασμό με το επιχειρηματικό της δαιμόνιο, που περιλαμβάνει το ουίσκι SirDavis και τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών Cécred, την οδήγησαν στο να γίνει η 5η μουσικός που εισέρχεται στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων.

Πλέον βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με καλλιτέχνες όπως ο Μπρους Σπρίνγκστιν, η Ριάνα, η Τέιλορ Σουίφτ και ο σύζυγός της, Jay-Z. Παρότι ο Μάθιου Νόουλς τη συνεχάρη για την είσοδό της στη λίστα, τόνισε πως «αυτή δεν είναι η Μπιγιονσέ. Δεν είναι έτσι η προσωπικότητά της».

«Την παρακινεί το να είναι η καλύτερη, να κάνει τους θαυμαστές της ευτυχισμένους και να προσφέρει στην κοινότητα», σημείωσε χαρακτηριστικά. Την ίδια στιγμή, ο Νόουλς παρουσίασε πρόσφατα στο Χιούστον του Τέξας το «Destiny’s Child: Iconic Reimagined Tribute», μια παράσταση-αφιέρωμα στο εμβληματικό συγκρότημα της κόρης του. Σύμφωνα με το «Forbes», η συνολική περιουσία της Μπιγιονσέ εκτιμάται πλέον σε περισσότερο από 1 δισ. δολάρια, χάρη στη μουσική της καριέρα, τις περιοδείες, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις στρατηγικές επενδύσεις της.

Πηγή: skai.gr

