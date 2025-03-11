Αντιγόνη Κουλουκάκου: Βόλτες με τον γιο της που χρόνισε και η ζωή μετά τον χωρισμό της από τον πατέρα του

Στο Κολωνάκι πέτυχε ο φωτογραφικός φακός την Αντιγόνη Κουλουκάκου να κάνει βόλτες με τον γιο της, Άγγελο, που στις 8 Μαρτίου έκλεισε τον πρώτο χρόνο ζωής του.

Η ηθοποιός έχει μεγάλη αδυναμία στον μικρό και το έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις της ενώ τον παίρνει μαζί της στα απαιτητικά γυρίσματα της σειράς Η γη της ελιάς όπου πρωταγωνιστεί για να μην χάνει στιγμή από το μεγάλωμά του.

«Τον έχω παντού μαζί μου. Δε με δυσκολεύει αυτό, γιατί έχω ανθρώπους γύρω μου που αγαπούν τα παιδιά και τον έχουν αγκαλιάσει.



Στο γύρισμα έχω πάρα πολύ κόσμο να ασχολείται μαζί του. Εντάξει, έχω και κάποια βοήθεια γιατί δεν είναι πάντα εύκολο να τον έχω μαζί μου, αλλά θέλω να τον έχω όσο μπορώ περισσότερο. Είχες μια ζωή πριν το παιδί, στην οποία έχει μπει τελεία και μετά το παιδί είναι σαν να έχει ξεκινήσει μια εντελώς νέα ζωή» είχε πει πολύ πρόσφατα σε τηλεοπτική της εμφάνιση στην ΠΟΠ Μαγειρική.



Η Αντιγόνη Κουλουκάκου αποκάλυψε τον Ιανουάριο στον Κώστα Τσουρό τα συναισθήματά της για τη μητρότητα αλλά και ότι έχει χωρίσει με τον πατέρα του παιδιού της, τον ψυχολόγο Νίκο Ράικο.

«Είμαι στην καλύτερη φάση της ζωής μου, είμαι ευλογημένη που μπόρεσα να βιώσω αυτό το θαύμα. Είναι μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή να κάνεις κάποια πράγματα καλύτερα, να αφήσεις ένα καλύτερο αποτύπωμα στον κόσμο» είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν έχω σύζυγο. Δεν είμαστε παντρεμένοι, είναι ο πατέρας του παιδιού μου. Θα πω κάτι, γιατί έχω αποφασίσει να μη μιλάω πλέον τόσο πολύ γι' αυτά. Με τον γιο μου ζω όλα τα στάδια της μητρότητας και καταλαβαίνω 100% τι πάει να πει μητέρα, γιατί το βιώνω από την αρχή. Από την εγκυμοσύνη και τις πρώτες μέρες μέχρι τη γέννα και μέχρι τώρα. Το παρελθόν μου είναι κάτι το οποίο εκτιμώ και σέβομαι, το αγαπώ γιατί μου έχει χαρίσει το πολυτιμότερο δώρο της ζωής μου, αλλά κοιτάω μπροστά και κοιτάω στο μέλλον. Αυτό, δεν θέλω κάτι άλλο» είπε ανακοινώνοντας πολύ διακριτικά τον χωρισμό της.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό φωτορεπορτάζ του περιοδικού ΟΚ! η ηθοποιός έχει προχωρήσει στη ζωή της και είναι σε σχέση με τον Γιάννη Δοντά με τον οποίο έκαναν κοινή δημόσια εμφάνιση στη συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου στο θέατρο Παλλάς.





